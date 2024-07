Fluor Corporation est une société holding qui fournit des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction (EPC), de fabrication et de modularisation, ainsi que de gestion de projets. Ses segments comprennent Energy Solutions, Urban Solutions et Mission Solutions. Le segment Energy Solutions fournit des services EPC pour les marchés de la production et des carburants, des produits chimiques, du gaz naturel liquéfié (GNL) et de l'énergie. Il fournit aux industries pétrolières, gazières et chimiques des services couvrant l'ensemble du cycle de vie des projets. Son segment Urban Solutions fournit des services d'IAC et de gestion de projet aux secteurs des technologies et de la fabrication de pointe, des sciences de la vie, des mines et métaux et des infrastructures, ainsi que des services de recrutement de personnel professionnel. Son segment Mission Solutions fournit des solutions techniques aux agences fédérales du gouvernement des États-Unis et d'autres gouvernements. Il s'agit notamment du ministère de l'énergie (DOE), du ministère de la défense, de l'agence fédérale de gestion des urgences et des agences de renseignement.