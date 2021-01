Fluor : dévoile de nouvelles priorités et objectifs stratégiques pour soutenir la construction d'un avenir meilleur

Fluor Corporation (NYSE : FLR) a dévoilé aujourd’hui sa nouvelle stratégie pour devenir le chef de file incontesté des solutions professionnelles et techniques, lors de sa Journée de la stratégie pour 2021, intitulée « Construire un avenir meilleur ».

« Ma priorité absolue depuis que j’ai été nommé PDG de Fluor a été de travailler en étroite collaboration avec le conseil d’administration et l’équipe de direction, pour développer une stratégie adaptée aux mégatendances qui changent notre approche des affaires », a déclaré David Constable, président-directeur général. « En mettant l’accent sur les résultats durables et la création de valeur pour les actionnaires, notre nouvelle stratégie s’attache à tirer parti de nos compétences d’experts de classe mondiale, et récompenser Fluor pour la valeur qu’elle génère, tout en améliorant notre situation financière et en créant une organisation adaptée à ses besoins. »

Lors de la Journée de la stratégie, l’équipe de direction de Fluor a décrit les quatre priorités stratégiques visant à stimuler la création de valeur :

Stimuler la croissance du portefeuille de Fluor – D’ici 2023, Fluor prévoit que 70 % du chiffre d’affaires proviendront des segments non traditionnels du pétrole et du gaz.

Mener à bien les contrats dans des conditions équitables et équilibrées – Fluor va améliorer la qualité de son carnet de commandes en poursuivant et en exécutant les travaux requis, uniquement dans des conditions équitables et équilibrées. L’arriéré de Fluor sera remboursable à plus de 75 % d’ici 2024, ce qui correspond aux normes historiques.

Renforcer la discipline financière – D’ici 2024, Fluor prévoit de réduire et maintenir le ratio dette/capitalisation dans une fourchette située entre 20 et 40 %, générer un rendement du capital investi supérieur à 20 %, garantir des cotes de crédit de première qualité, et générer des rendements pour les actionnaires du quartile supérieur. Pour 2024, Fluor vise des bénéfices par action compris entre 3,00 et 3,50 USD.

Favoriser une culture de haute performance dans un objectif précis – Fluor s’engage à promouvoir les femmes et la diversité dans les postes clés, et à créer une culture positive et inclusive propice à de solides performances aussi bien individuelles que collectives. En outre, la société s’est engagée à atteindre la neutralité carbone pour les champs d’application 1 et 2 d’émissions comptabilisées en équivalent CO2, d’ici la fin de 2023.

Les nouvelles priorités stratégiques de Fluor s’appuient sur le réalignement annoncé précédemment, de ses opérations, en trois nouveaux segments d’activité : Solutions urbaines, solutions de mission et solutions énergétiques. La structure organisationnelle et de reporting mise à jour aligne les activités de Fluor sur les marchés de croissance identifiés, et sera mise en œuvre au cours du premier trimestre 2021.

Rediffusion du webcast

Pour accéder à la rediffusion de l’événement virtuel de la Journée de la stratégie et aux documents de présentation, d’aujourd’hui, veuillez consulter le site Web de l’entreprise à l’adresse investor.fluor.com.

À propos de Fluor Corporation

Fluor Corporation (NYSE : FLR) construit un avenir meilleur en mettant en œuvre des compétences d’experts de classe mondiale pour résoudre les plus grands défis de ses clients. Les 45 000 employés de Fluor offrent des solutions professionnelles et techniques qui fournissent à des clients du monde entier, des projets à la fois sûrs, bien exécutés et économes en capital. Fluor figure au 181e rang des entreprises classées Fortune 500. Dotée d’un siège social à Irving, au Texas, Fluor fournit des services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction depuis plus de 100 ans. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web www.fluor.com, ou suivez Fluor sur Twitter, LinkedIn, Facebook et YouTube.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

#corp

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210129005150/fr/