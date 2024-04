Flushing Financial Corporation est la société holding de Flushing Bank (la Banque). La Banque offre les produits, les services et les commodités associés aux grandes banques commerciales, y compris une gamme complète de services de dépôt, de prêt, de financement d'équipement et de gestion de trésorerie. L'activité principale de la Banque est d'attirer les dépôts du grand public et d'investir ces dépôts, ainsi que les fonds générés par les opérations courantes et les emprunts, principalement dans l'octroi et l'achat de prêts aux propriétés résidentielles multifamiliales, de prêts aux entreprises commerciales, de prêts hypothécaires à l'immobilier commercial et, dans une moindre mesure, de prêts aux familles (une à quatre), de prêts à la construction, de prêts de l'administration des petites entreprises (SBA), de substituts de prêts hypothécaires, tels que les titres adossés à des créances hypothécaires, et de titres du gouvernement des États-Unis, de titres à revenu fixe d'entreprises et d'autres titres négociables. La Banque exploite également une succursale Internet qui opère sous les marques iGObanking.com et BankPurely.

Secteur Banques