Zenova Group PLC - société londonienne de services de propriété intellectuelle pour les produits de sécurité incendie - annonce qu'elle a levé, avec Peterhouse Capital Ltd, un montant de 677 500 GBP par le biais d'un placement et d'une souscription de 33,9 millions d'actions nouvelles à 2 pence chacune. Le prix d'émission représente une décote d'environ 18 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours de la société pour la période se terminant jeudi. Les nouvelles actions devraient être admises à la négociation sur l'AIM le 21 mars. Zenova déclare que le produit de la vente "permettra à l'entreprise de répondre à l'intérêt substantiel pour les produits d'extinction du groupe reçu récemment après une importante journée de démonstration du produit", qui s'est tenue au début du mois de mars à Palma, en Espagne. Les actions de Zenova ont baissé de 9,4 % à 2,40 pence l'unité à Londres vendredi.

PYX Resources Ltd - société d'exploration et de développement de minéraux axée sur des projets en Indonésie - déclare que le revenu était de 22,7 millions USD en 2023, en baisse de seulement 28 000 USD par rapport à 2022. La perte avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a augmenté de 8,5 %, passant de 9,3 millions USD à 10,0 millions USD. La perte avant impôts s'est élevée à 10,5 millions USD pour l'année, soit 9,8 % de plus que les 9,5 millions USD de l'année précédente. La perte par action est passée de 2,16 cents à 2,32 cents. La production de zircon a augmenté de 31 % au cours de l'année, passant de 9 100 à 11 800 tonnes. La société affirme qu'elle reste "très positive" quant au besoin mondial d'une offre accrue de zircon, et vise à augmenter les ventes de ce produit de base en 2024.

Flutter Entertainment PLC - société de paris sportifs anciennement appelée Paddy Power Betfair PLC - Conclut un accord de prise en charge supplémentaire de sa facilité de crédit renouvelable convenue en novembre. Cet accord augmentera de 514,4 millions d'USD le montant total des prêts à terme B dans le cadre de l'accord.

British Smaller Companies VCT PLC - Société de capital-risque basée à Leeds - La valeur nette d'inventaire par action a augmenté de 3,3 pence, soit 4,0 %, pour atteindre 262,6 pence au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 259,3 pence, avant le versement d'un dividende intérimaire de 2,0 pence le 8 décembre. Au cours du trimestre, BSC a également investi 800 000 GBP dans Force24, une plate-forme d'automatisation des marchés basée à Leeds. Au 31 décembre, la valeur liquidative par action de la société était de 83,7 pence, contre 82,4 pence à la fin du mois de septembre.

TruSpine Technologies PLC - Fabricant de produits chirurgicaux basé à Crawley, en Angleterre, spécialisé dans la technologie de "stabilisation de la colonne vertébrale" - Le président Geoff Miller déclare que la société a l'intention de lever des capitaux supplémentaires, de revoir ses procédures de gouvernance d'entreprise et de recentrer le plan d'affaires de TruSpine. En ce qui concerne le besoin de capitaux supplémentaires, la société a également approuvé un emprunt convertible d'un montant maximum de 1,5 million de livres sterling. Selon M. Miller, des autorisations supplémentaires seront demandées aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de TruSpine en avril, ce qui permettra à l'entreprise de lever des fonds supplémentaires par le biais d'une émission d'actions.

Martin Currie Global Portfolio Trust PLC - Société de gestion d'investissements basée à Edimbourg - Entre en période de fermeture, dans l'attente de la publication de ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 janvier 2024.

Future Metals NL - Société d'exploration de métaux basée en Australie occidentale - Déclare une perte avant impôts de 2,1 millions de dollars australiens en 2023, contre 4,8 millions de dollars australiens en 2022. Ceci est principalement dû à la baisse des dépenses d'exploration de 70 % à 963 123 AUD, contre 3,2 millions AUD. Les pertes par action ont diminué, passant de 1,22 à 0,49 cents. Au 31 décembre, la société disposait d'un actif total de 683 260 AUD, contre 2,8 millions AUD au 30 juin. La société reste concentrée sur son projet Panton de métaux du groupe du platine, détenu à 100 % et situé à 60 kilomètres au nord de Halls Creek, en Australie occidentale, qui, selon Future, a le potentiel d'être " l'une des rares exploitations de métaux du groupe du platine à longue durée de vie et d'importance mondiale dans le monde occidental ".

Doric Nimrod Air Three Ltd - société d'investissement basée à Guernesey et spécialisée dans la location et la revente d'avions - annonce que sa filiale DNA Alpha Ltd a reçu un avis d'Emirates l'informant qu'elle allait restituer l'Airbus-861 en état de "demi-vie", plutôt qu'en état de pleine vie, en échange d'une somme de 12,0 millions USD à la filiale. Le contrat de location de l'avion expire en novembre 2025.

United Utilities Group PLC - Société de distribution d'eau basée à Warrington - Invite les détenteurs de ses obligations à taux fixe de 2 % d'un montant de 450,0 millions de livres sterling, arrivant à échéance en 2025, à présenter leurs obligations en vue de leur rachat par la société. United indique que le prix d'achat sera déterminé d'ici vendredi prochain. La société déclare qu'elle n'acceptera pas plus de 200 millions de livres sterling d'obligations.

Cykel AI PLC - Société de recherche et de produits d'intelligence artificielle basée à Londres - annonce une extension de la date limite pour son acquisition par Mustang Energy PLC, une société d'acquisition à but spécifique, au 12 avril au lieu de vendredi. Cykel indique que le délai peut être prolongé avec l'accord des deux parties. Mustang a offert 1,844 nouvelle action pour chaque action Cykel, bien que cette offre ait été ultérieurement portée à 1,911 action.

Capital Metals PLC - société d'exploration de sables minéraux axée sur des projets au Sri Lanka - annonce que Sheffield Resources Ltd, propriétaire à 50 % de la mine de sable minéral Thunderbird en Australie occidentale, a acquis une participation de 10 % dans la société. Sheffield investira 1,3 million de livres sterling pour cette participation, au prix de 3,62 pence par action. L'accord comprend une option de 12 mois permettant à Sheffield d'investir 844 000 GBP supplémentaires à 4,89 pence par action. Capital indique que l'investissement de Sheffield aidera la société à mettre en production son projet phare Eastern Minerals, situé près de Colombo, au Sri Lanka. Sheffield acquerra également jusqu'à 50 % d'intérêts dans le projet à la suite de cette transaction.

European Metals Holdings Ltd - projet d'exploration et de développement minéral axé sur le projet de métaux de la batterie Cinovec en République tchèque - Au cours des six mois précédant le 31 décembre, EMH a déclaré une perte avant impôts de 1,1 million de dollars australiens, contre 3,8 millions de dollars australiens l'année précédente. Le revenu pour la période était de 1,3 million de dollars australiens, en hausse par rapport aux 711 428 dollars australiens de l'année précédente. La perte par action est passée de 2,04 cents à 0,56 cents.

Compagnie de Saint-Gobain SA - Entreprise de construction durable basée à Courbevoie, France - Lancement d'une "production de bardage à très faible émission de carbone" sur ses sites de production américains du Kansas, de la Géorgie et du Maryland. L'entreprise prévoit de convertir tous ses sites américains de production de bardage en installations à zéro émission dans les prochaines années. L'entreprise affirme que ses trois contrats d'achat d'électricité existants fourniront suffisamment d'énergie renouvelable pour couvrir plus de 70 % de la demande d'électricité de ses sites industriels nord-américains d'ici à 2025.

