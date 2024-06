Flutter Entertainment plc figure parmi les leaders irlandais de la gestion de paris mutuels sportifs et non sportifs. Le CA par activité se répartit comme suit : - gestion de paris sportifs (55,8%) : notamment courses hippiques et de chiens, matchs de football et de rugby, tournois de golf, etc. ; - gestion de paris non sportifs (39,2%) : jeux de casino, loteries, bingo, etc. ; - autres (5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (2,6%), Etats-Unis (37,2%), Royaume Uni (23,2%), Australie (12,3%), Italie (11,5%) et autres (13,2%).

Secteur Casinos et jeux