Flutter envisage de s'implanter aux États-Unis alors que FanDuel se développe.

(Alliance News) - Flutter Entertainment PLC a déclaré mardi qu'elle envisageait une cotation supplémentaire aux Etats-Unis, suite au succès croissant de sa société de paris sportifs Fan Duel basée aux Etats-Unis.

Flutter est un opérateur basé à Dublin qui exploite des marques de jeux d'argent telles que Sky Bet et Paddy Power. Sa société FanDuel, basée à New York, qui propose des courses de chevaux et un casino en ligne, est en passe de devenir sa plus grande activité en termes de revenus et une plus grande proportion de sa valeur.

En novembre, Flutter a déclaré que FanDuel est l'opérateur de paris sportifs "numéro un" aux États-Unis, avec une part de 42 % du marché en ligne. En 2021, le livre de sport et l'activité de jeu de FanDuel ont apporté une contribution positive de 14 millions USD, tandis que globalement, Flutter a enregistré une perte avant impôts de 288,4 millions GBP.

Mardi, Flutter a déclaré qu'elle était parvenue à une "opinion préliminaire" selon laquelle une cotation supplémentaire de ses actions ordinaires aux États-Unis "apportera un certain nombre d'avantages stratégiques à long terme et sur le marché des capitaux". Cela comprendrait l'amélioration de son profil aux États-Unis, un meilleur recrutement et une meilleure rétention des talents américains, un meilleur accès à des marchés de capitaux plus profonds et à de nouveaux investisseurs nationaux américains, une plus grande liquidité et l'option de poursuivre, dans un deuxième temps, une cotation primaire aux États-Unis.

Flutter a déclaré qu'il s'attend à ce que les consultations commencent immédiatement avant de décider s'il faut présenter une résolution formelle pour approbation. Elle a ajouté : "Dans le cas où il y aurait un large soutien des actionnaires pour une cotation américaine supplémentaire, celle-ci aurait la priorité sur tout projet de cotation d'une petite participation dans FanDuel."

En plus d'être cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres, où elle fait partie du FTSE 100, Flutter est déjà négociée sur le marché hors cote basé à New York.

Les actions de Flutter ont augmenté de 1,7 % à 12 760,00 pence chacune mardi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.