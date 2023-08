(Alliance News) - Flutter Entertainment PLC, propriétaire de Paddy Power, a déclaré mercredi que sa branche américaine avait atteint un "point d'inflexion", ce qui a permis à la société de jeux d'argent de réaliser un bénéfice au premier semestre.

Le propriétaire de Paddy Power prévoit des bénéfices conformes aux attentes du marché, mais a mis en garde contre des conditions moins favorables en Australie. Il a également déclaré qu'il pourrait être présent aux États-Unis dès les trois derniers mois de l'année.

Les actions de Flutter ont chuté de 4,6 % à 14 225,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 a bondi de 42 % en glissement annuel pour atteindre 4,81 milliards de livres sterling, contre 3,39 milliards de livres sterling l'année précédente. Flutter a déclaré un bénéfice avant impôt de 83 millions de livres sterling, contre une perte de 51 millions de livres sterling.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a grimpé de 76 %, passant de 434 millions de livres sterling à 765 millions de livres sterling. Son Ebitda ajusté a augmenté de 73 %, passant de 476 millions de GBP à 823 millions de GBP.

Rien qu'aux États-Unis, l'entreprise a enregistré un excédent brut d'exploitation ajusté de 49 millions de livres sterling, contre une perte de 132 millions de livres sterling un an plus tôt.

Le directeur général, Peter Jackson, a déclaré : "Le premier semestre 2023 marque le début d'une nouvelle ère : "Le premier semestre 2023 marque un tournant pour le groupe, car nos activités aux États-Unis ont atteint un point d'inflexion en matière de rentabilité, ce qui contribuera à transformer le profil des bénéfices du groupe et à améliorer considérablement notre flexibilité financière.

"Les États-Unis ont réalisé une nouvelle performance exceptionnelle. Nous avons acquis plus de deux millions de nouveaux joueurs au cours de la période, consolidé notre position de leader dans le domaine du sport et augmenté notre part dans le secteur de l'iGaming à 23 %. L'activité américaine a été rentable au premier semestre, FanDuel ayant généré plus de 100 millions de dollars d'Ebitda. Ce profil de profit nous fournit une plate-forme claire pour investir matériellement au second semestre, alors que nous nous efforçons d'améliorer continuellement notre offre à la clientèle. Notre stratégie d'acquisition de joueurs a toujours porté ses fruits, générant d'excellents retours sur investissement, apportant encore plus de valeur à notre base de clients et augmentant notre rentabilité future.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré que son deuxième semestre avait commencé conformément à ses attentes. Dans l'hypothèse de résultats sportifs "normalisés", elle s'attend à ce que son Ebitda ajusté pour l'ensemble de l'année soit conforme à ses prévisions.

Si l'on exclut les États-Unis, l'Ebitda ajusté devrait se situer entre 1,44 milliard et 1,6 milliard de livres sterling, grâce à une "forte dynamique" au Royaume-Uni, en Irlande et sur certains de ses marchés internationaux. Ceci sera "compensé par des conditions de marché plus faibles que prévu en Australie".

Aux États-Unis, l'entreprise prévoit un Ebitda ajusté compris entre 90 et 190 millions de livres sterling, pour un chiffre d'affaires net compris entre 3,6 et 3,9 milliards de livres sterling.

"Le deuxième semestre de l'année a bien commencé et nous espérons que les actions de Flutter seront cotées aux États-Unis plus tard dans l'année ou au début de l'année prochaine", a déclaré le PDG, M. Jackson.

En février, Flutter a déclaré qu'elle envisageait une nouvelle cotation aux États-Unis en raison du succès croissant de FanDuel, sa société de paris sportifs basée aux États-Unis.

En plus d'être cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres, où elle fait partie du FTSE 100, Flutter est déjà négociée sur le marché hors cote de New York.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

