Les revenus de Flutter au premier trimestre augmentent de 29 % grâce à la reprise de la croissance aux États-Unis

Le propriétaire de Paddy Power, Betfair et Sky Bet a également augmenté ses revenus de 17 % et ses joueurs mensuels moyens de 11 % en glissement annuel au Royaume-Uni et en Irlande, ce qui, selon lui, reflète la réorganisation de sa deuxième plus grande division pour se concentrer sur la croissance de la clientèle.

Le chiffre d'affaires a également augmenté de 69 % à taux de change constant dans sa division internationale, où Flutter a déclaré que l'opérateur de jeux italien Sisal, récemment acquis, a réalisé des performances exceptionnelles. Le chiffre d'affaires a baissé de 4 % en Australie.

Grâce à sa marque Fanduel, Flutter a conservé sa part de 50 % du marché américain des paris sportifs et a augmenté sa part du marché des jeux en ligne à 23 %, contre 21 % trois mois plus tôt.

En novembre, la société basée à Dublin prévoyait que les recettes de Fanduel atteindraient environ 15 milliards de dollars à long terme, soit le double des recettes totales de Flutter l'année dernière, car de plus en plus d'États autorisent les paris sportifs après la levée en 2018 d'une interdiction nationale.

Les activités américaines ont enregistré une perte de 313 millions de dollars l'année dernière, Flutter ayant continué à investir massivement dans l'expansion.