Flux Power Holdings, Inc. conçoit, développe, fabrique et vend un portefeuille de solutions avancées de stockage d'énergie au lithium-ion pour l'électrification d'une série de secteurs industriels et commerciaux. Les services de la société comprennent la manutention, les équipements de soutien au sol des aéroports et le stockage stationnaire de l'énergie. Sa conception modulaire et évolutive permet d'associer différentes configurations de batteries lithium-ion à son système exclusif de gestion de batterie sans fil afin de fournir le niveau de stockage d'énergie requis et de contrôler en temps réel les performances de la batterie. Les produits de la société comprennent les chariots élévateurs à contrepoids - Série X, les chariots élévateurs à trois roues - L48, les chariots élévateurs à trois roues - L36, les chariots élévateurs pour allées étroites - M36, les chariots élévateurs d'extrémité et les chariots élévateurs centraux - M24, les transpalettes à conducteur marchant - S24, les transpalettes à conducteur marchant - S8, les équipements aéroportuaires - GSE Pack, le stockage d'énergie stationnaire - Série C et l'équipement industriel - C48. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Flux Power, Inc.

Secteur Equipements et composants électriques