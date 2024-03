28 mars 2024 18h15 – Informations réglementées : résultats annuels 2023

Chiffres-clés financiers

Compte de résultat (en milliers d'euros) 31.12.2023 31.12.2022 Produits des activités ordinaires 592 788 912 559 EBITDA* 285 809 323 167 EBIT* 129 570 147 305 Résultat net 77 423 83 728 Bilan (en milliers d'euros) 31.12.2023 31.12.2022 Investissements de la période en immobilisations corporelles pendant l’exercice 167 654 105 525 Total des immobilisations corporelles 1 873 286 1 855 375 Capitaux propres 613 413 643 617 Endettement financier net* 219 404 493 800 Total du bilan consolidé 3 358 616 3 406 570

* Pour les définitions et les raisons de l'utilisation de ces indicateurs, voir l'annexe.

Chiffre d’affaires et résultat net consolidés

Le chiffre d’affaires du groupe Fluxys Belgium s’élève à 592,8 Mio EUR en 2023, soit une diminution de 319,8 Mio EUR par rapport au chiffre d'affaires de 2022 (912,6 Mio EUR). Cette évolution est conforme à la méthodologie tarifaire. La contribution exceptionnelle de solidarité de 300 Mio EUR en 2022 n’a pas été prélevée à nouveau en 2023. En 2023, il n’y a donc pas d’impact sur le chiffre d’affaires comme en 2022.

Le résultat net consolidé est passé de 83,7 Mio EUR en 2022 à 77,4 Mio EUR en 2023, soit une baisse de 6,3 Mio EUR. L’évolution du résultat net résulte principalement de la diminution de la marge équitable fixée par la méthodologie tarifaire pour le terminal GNL.



Efforts d’efficience en ligne avec le modèle tarifaire régulé

La méthodologie tarifaire 2020-2023 (fixée par le régulateur, la CREG) applique le principe selon lequel tous les coûts raisonnables, y compris les intérêts et une rémunération équitable, sont couverts par les recettes régulées. En outre, il existe un certain nombre d'incitants visant à contrôler les coûts et à orienter et contrôler certaines prestations de l'entreprise. Grâce à la maîtrise de ses frais d’exploitation, combinée à des efforts d’efficience considérables, le groupe Fluxys Belgium a réussi à atteindre la plupart des objectifs régulatoires et à comptabiliser ces incitants dans une période de grands défis opérationnels.

167,7 Mio EUR d’investissements

En 2023, les investissements en immobilisations corporelles s'élèvent à 167,7 Mio EUR contre 105,5 Mio EUR en 2022. De ce montant, 50,4 Mio EUR ont été consacrés à des projets d'infrastructure GNL, 9,1 Mio EUR à des projets liés à l’activité de stockage et 106.3 Mio EUR à des projets liés à l’activité de transport, dont 51,3 Mio EUR pour la canalisation Desteldonk-Opwijk qui est prête à être utilisée pour le transport d’hydrogène dès que le marché sera prêt.





Faits marquants

24/7 sur le pont pour la sécurité d’approvisionnement

Nos équipes ont travaillé sans relâche pour garantir la sécurité d'approvisionnement du nord-ouest de l'Europe tout au long de l'année. La situation géopolitique en Ukraine a fortement changé la dynamique sur les marchés gaziers et l’orientation des flux en Europe. Les fournisseurs ont continué à acheminer de grandes quantités de gaz naturel vers les Pays-Bas et l’Allemagne par le biais du réseau belge, en plus des quantités pour approvisionner notre pays. Parallèlement, notre installation de stockage souterrain à Loenhout a pu être remplie à sa capacité maximale pour aborder l'hiver. Notre réseau belge consolide son statut de plaque tournante énergétique en Europe, avec Zeebrugge comme point d’accès névralgique.

Capacité de transport supplémentaire

Il était essentiel d’agir vite pour répondre à la nouvelle situation d’approvisionnement en Europe. Nous avons renforcé l’axe Zeebrugge-Bruxelles en ajoutant une canalisation afin d’acheminer davantage de gaz naturel depuis Zeebrugge vers l’intérieur du pays tout en maintenant des flux élevés vers les pays limitrophes. Fin 2023, nous avons mis en service le tronçon Desteldonk-Zele de cette nouvelle canalisation. Par ailleurs, la canalisation a été conçue pour transporter de l’hydrogène dès que le marché est prêt. Cette canalisation multimoléculaire est un premier pas très concret que nous faisons dans l’accélération de la transition énergétique.

Les dorsales hydrogène et CO 2 prennent forme

Notre objectif est clair : aider l'industrie à atteindre une décarbonation maximale. Nous mettons tout en œuvre pour proposer la première capacité de transport d'hydrogène et/ou de CO 2 dans notre pays à partir de 2026. Après une nouvelle année de concertation intensive avec l'industrie, nous préparons activement les étapes suivantes, et la nouvelle infrastructure construite sur l'axe Zeebrugge-Bruxelles pour la sécurité d’approvisionnement constitue les 44 premiers kilomètres de la future dorsale de l'hydrogène en Belgique. Pour le CO 2 , nous travaillons également sur une dorsale qui transportera le CO 2 capturé vers des sites de stockage sous-marin et des sites de réutilisation. Outre la pose d’infrastructures pour l'hydrogène et le CO 2 , nous nous concentrons aussi pleinement sur le développement de terminaux pour l'importation de molécules bas carbone et l'exportation de CO 2 .

Premiers pas vers le stockage d’hydrogène souterrain

Notre expertise, notre capacité d'innovation et l'infrastructure existante, autant d'éléments essentiels à l’élaboration du futur système énergétique. Nous comptons réutiliser au maximum nos 4.000 kilomètres de canalisations pour le transport de l'hydrogène. De plus, nous avons testé l’injection d'hydrogène dans notre installation de stockage souterrain à Loenhout afin d’examiner si ce sous-sol aux propriétés uniques peut également contribuer à l'économie de l'hydrogène. Aujourd'hui, elle sert de gigantesque réserve tampon de gaz naturel et, à l'avenir, elle pourrait être utilisée pour stocker l’hydrogène.

Fluxys hydrogen et Fluxys c-grid candidats gestionnaires de réseau

En juillet, la loi fédérale sur l'hydrogène a été approuvée. Celle-ci régit la désignation du gestionnaire de réseau responsable de la planification, du développement et de la gestion du réseau de transport d'hydrogène en Belgique. Conformément à cette loi, nous avons créé la filiale Fluxys hydrogen, qui a déposé sa candidature pour gérer le réseau d'hydrogène. On s’attend à ce que le gouvernement fédéral désigne le gestionnaire du réseau au cours des premiers mois de 2024. Les régions œuvrent à la mise en place d’un cadre régulatoire pour les activités de transport de CO 2 . C'est pourquoi, anticipant les besoins à venir, nous avons créé, avec Socofe, Pipelink et SFPIM, la filiale Fluxys c-grid, une entreprise distincte prête à se porter candidate pour planifier, développer et gérer l’infrastructure de CO 2 en Belgique.

Des partenaires solides pour un pôle solide

Des partenariats et connexions solides avec les pays voisins sont essentiels pour développer une infrastructure de transport en libre accès pour l'hydrogène et le CO 2 . Avec OGE et Wintershall Dea en Allemagne, nous explorons la possibilité d’une canalisation transfrontalière pour le transport du CO 2 . Nous étudions également avec OGE une connexion hydrogène transfrontalière entre la Belgique et l'Allemagne. Avec le gestionnaire de réseau britannique National Gas, nous travaillons aussi dans le cadre de la transition énergétique. Enfin, avec le gestionnaire néerlandais de réseau d'hydrogène Hynetwork Services, nous examinons des pistes pour connecter nos réseaux d'hydrogène respectifs. En connectant nos réseaux d'hydrogène et de CO 2 à ceux des pays voisins, nous faisons de notre pays un pôle multimoléculaire au bénéfice de l'économie belge et celle de l'Europe du Nord-Ouest.

Utiliser l’eau de mer pour réduire nos émission CO 2



Notre objectif : atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Les premières étapes importantes consistent à réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 par rapport à 2017, et réaliser à une réduction de 67 % d'ici 2030. En 2023, nous avons mis en service trois regazéificateurs supplémentaires au terminal GNL de Zeebrugge qui utilisent la chaleur de l’eau de mer pour convertir le GNL en gaz. Ces substituts aux installations de chauffage traditionnelles assurent une consommation d’énergie nettement plus efficace et une baisse substantielle des émissions de CO 2 au terminal.





Fluxys Belgium SA – résultats 2023 (suivant les normes belges): proposition d’affectation des résultats

Le résultat net de Fluxys Belgium SA s’élève à 79,5 Mio EUR, contre 84,0 Mio EUR en 2022.

Fluxys Belgium présentera un dividende brut de 1,40 EUR par action à l’Assemblée générale du 14 mai 2024.

Compte tenu d’un report de 93,1 Mio EUR de l’exercice précédent et d’un prélèvement sur réserves de 27,5 Mio EUR, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale d’affecter le résultat comme suit :

98,4 Mio EUR à la distribution du dividende et

101,7 Mio EUR au bénéfice à reporter.

Si cette proposition d’affectation du résultat est acceptée, le dividende brut s’élèvera à 1,40 EUR par action pour l'exercice 2023. Ce montant sera mis en paiement à partir du 22 mai 2024.

Perspectives financières pour 2024

Le résultat net des activités régulées belges sera déterminé, conformément à la méthodologie tarifaire 2024-2027, sur la base de différents paramètres régulatoires, notamment les capitaux propres investis, la structure financière et les incitants.

Les baisses de tarifs pour le transport et le stockage n'ont pas d'impact sur le résultat

Le régulateur fédéral de l'énergie, la CREG, a approuvé en 2023 de nouveaux tarifs de transport et de stockage pour la période régulatoire 2024-2027. Pour les tarifs de transport, la réduction tarifaire de 10 % de juillet 2022 sera étendue à la période régulatoire 2024-2027. Les tarifs de stockage diminuent de 20 % par rapport aux tarifs de 2023. Ces réductions tarifaires n'ont pas d'impact sur les résultats du groupe Fluxys Belgium.

L'évolution favorable des tarifs de transport est principalement due à des ventes de capacité supplémentaires pour soutenir la sécurité d'approvisionnement en Allemagne et aux Pays-Bas. Les conditions de marché ont également été plus favorables que prévu pour le stockage, et ont entraîné des revenus supérieurs aux prévisions. Comme le prévoit le cadre régulatoire, ces recettes supplémentaires sont mises de côté sur le compte de régularisation et sont progressivement rendues au marché via d’une part la réduction des tarifs et d’autre part via des investissements visant à renfoncer la sécurité d’approvisionnement et à soutenir la transition énergétique.

Accord entre Fluxys Belgium et la CREG sur la marge équitable

Fluxys Belgium et la CREG ont convenu en février 2024 de proposer au marché par le biais d’une consultation publique des adaptations à la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport de gaz naturel, l’installation de stockage de gaz naturel et l’installation de GNL pour la période régulatoire 2024-2027.

La méthodologie tarifaire, adoptée en juin 2022, prévoit l’utilisation d’un taux sans risque de 1,68% pour le calcul de la marge, et ce pour les quatre années de la période régulatoire 2024-2027. Dans un contexte actuel de forte volatilité des taux d’intérêts, d’une tendance globalement haussière depuis ces deux dernières années et d’une inflation particulièrement élevée en 2022, un certain nombre de changements sont nécessaires pour garantir aux gestionnaires une rémunération équitable des capitaux investis dans les actifs régulés, et leur permettre de réaliser les investissements nécessaires à l’exercice de leurs missions.

La consultation publique sur les modifications de la méthodologie tarifaire se tiendra du 14 mars au 14 avril 2024. L‘impact de ces modifications proposées sera couvert par le compte de régularisation. Les tarifs fixés par la CREG pour la période 2024-2027 restent donc, à ce stade, inchangés.

Evolutions géopolitiques

Sur la base des informations disponibles à ce jour, il est très difficile d'estimer l'impact de la guerre en Ukraine. Sur base de la situation telle qu'elle est actuellement connue du public, du caractère essentiel des activités de l'entreprise et de son cadre réglementaire, nous ne prévoyons, pour l'instant, pas d'impact significatif sur le résultat consolidé du groupe Fluxys Belgium en 2024 suite à la guerre et aux mesures et évolutions du marché qui en découlent.





Contrôle externe

Le Commissaire a confirmé que ses travaux d'audit, qui ont été achevés sur le fond, n'ont pas révélé de correction significative qui devrait être apportée aux informations comptables incluses dans ce communiqué de presse.





À propos de Fluxys Belgium

Cotée à la Bourse Euronext, Fluxys Belgium est une filiale du groupe d'infrastructures Fluxys dont le Siège social se situe en Belgique. Avec 900 collaborateurs, la société exploite 4 000 kilomètres de canalisations, un terminal de gaz naturel liquéfié avec une capacité de regazéification annuelle de 174 TWh et une installation de stockage souterrain.

Guidée par sa raison d’être, Fluxys Belgium, avec l’ensemble de ses parties prenantes, contribue à une société meilleure en façonnant un avenir énergétique prometteur. En s'appuyant sur les atouts uniques de ses infrastructures et sur son expertise commerciale et technique, Fluxys Belgium s'engage à acheminer de l'hydrogène, du biométhane ou tout autre vecteur énergétique neutre en carbone ainsi que du CO 2 , dont elle vise à faciliter le captage, l'utilisation et le stockage.

