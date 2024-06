FLYHT Aerospace Solutions Ltd. a annoncé que Lorne Sugarman a été élu à son conseil d'administration. M. Sugarman apporte une riche expérience des entreprises technologiques en tant que cadre opérationnel de niveau C, professionnel des services bancaires d'investissement et investisseur principal, ce qui ajoute de la profondeur et de l'expertise à l'entreprise alors qu'elle entre dans la prochaine phase de croissance. M. Sugarman a 30 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur technologique, cadre financier, membre du conseil d'administration et conseiller auprès d'entreprises technologiques canadiennes de premier plan.

Il est actuellement fondateur et président du Groupe Adielle. Il est membre du conseil d'administration et PDG d'EVP Capital Inc. et d'Iocaste Ventures Inc. deux sociétés de mise en commun de capitaux. Sugarman reste membre du conseil d'administration de Tokens.com, une entreprise émergente dans le domaine de la robotique et de l'IA, dont il était auparavant le président.

FLYHT annonce également que Michael Brown a décidé de prendre sa retraite et n'a donc pas proposé son nom pour une réélection lors de l'AGA de la société le 19 juin 2024. Mike a apporté son expérience et son engagement indéfectible à FLYHT pendant de nombreuses années, et nous sommes profondément reconnaissants pour les conseils qu'il a fournis à l'organisation pendant son temps au conseil d'administration. Mike a été l'un des plus anciens membres du conseil d'administration, ayant rejoint le FLYHT en mars 2003.

Pendant son mandat, FLYHT est passée d'une petite entreprise avec de grandes idées à une organisation qui fournit à l'industrie aéronautique des communications par satellite critiques en temps réel et une expertise opérationnelle des compagnies aériennes. Le récent succès de FLYHT dans l'achèvement de la ligne de produits AFIRS Edge 5G représente un jalon digne de son dévouement à l'organisation et aux compagnies aériennes qu'elle dessert. La société lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs.