Flying Cement Company Limited est une entreprise de fabrication de ciment basée au Pakistan. L' activité principale de la société comprend la fabrication, le marketing et la vente de ciment. Elle produit du ciment Portland ordinaire (OPC) et du clinker. La capacité de production de ciment de la société est de 397 000 tonnes métriques et sa capacité de production de clinker est de 291 741 tonnes métriques. Elle fournit des solutions à des secteurs tels que le développement spatial, le stockage des moteurs à réaction, les systèmes et les usines de traitement. L'usine de la société est située sur l'autoroute Lahore - Islamabad, à Mangowal dans le district de Khoshab, dans la province du Punjab.

Secteur Matériaux de construction