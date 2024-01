Flywheel Advanced Technology, Inc. n'est pas engagée dans des activités commerciales qui fournissent des revenus ou des flux de trésorerie. La direction de la société étudie l'acquisition d'une société en activité, avec des revenus et un potentiel de croissance, par le biais d'un regroupement d'entreprises avec une entité qui a commencé ses activités, qui est une société en développement, ou qui a besoin de fonds supplémentaires pour le développement de nouveaux produits ou services ou l'expansion sur de nouveaux marchés, ou qui est une entreprise établie connaissant des difficultés financières ou opérationnelles et qui a besoin de capitaux supplémentaires. Par ailleurs, un regroupement d'entreprises peut impliquer l'acquisition de, ou une fusion avec, une entité qui souhaite avoir accès aux marchés de capitaux des États-Unis.

Secteur Sociétés holdings