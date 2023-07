Flywire Corp est un fournisseur de solutions de paiement transfrontalier basé aux États-Unis. La société traite les paiements pour le compte d'étudiants de plus de 200 pays et territoires, dans environ 70 monnaies locales. La société dessert plus de 900 collèges, universités et autres établissements d'enseignement. La plateforme de la société accepte les virements bancaires, les services bancaires en ligne et les cartes de crédit et de débit, et assure la conversion des devises aux taux de change. L'entreprise offre un service multilingue par téléphone, courriel et chat, ainsi qu'un suivi des paiements en ligne 24 heures sur 24. La société sert à la fois les fournisseurs d'éducation et les fournisseurs médicaux. La plateforme de la société reçoit, convertit et livre les fonds à l'institution, et en informe le client. La société envoie les fonds aux institutions par le biais de déboursements par lots. La société a des opérations internationales à Londres et Manchester, au Royaume-Uni, à Shanghai, en Chine, et à Valence, en Espagne.