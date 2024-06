Flywire Corporation est une société mondiale de logiciels et d'outils de paiement. La plateforme de paiement, le réseau mondial de paiement et les logiciels verticaux de la société permettent à ses clients d'être payés et d'aider leurs clients à payer. La société utilise ses logiciels et sa technologie de paiement spécifiques aux secteurs de la vente au détail et du commerce électronique, y compris l'éducation, la santé, les voyages et les paiements interentreprises (B2B). Ses clients intègrent sa plateforme dans leurs applications et flux de travail existants et ont accès à une gamme complète de solutions, y compris des outils de facturation, de règlement et de réconciliation sur mesure, l'authentification unique et la caisse, les paiements récurrents et les paiements fractionnés. La plateforme de l'entreprise automatise et gère le processus depuis la livraison de la facture initiale jusqu'au règlement du paiement et à la réconciliation du système central. La société dessert plus de 2 800 institutions. Dans le secteur de la santé, elle dessert plus de 90 systèmes de santé.

