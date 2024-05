Le fabricant de produits chimiques pour l'agriculture FMC Corp a annoncé lundi une perte au premier trimestre, alors qu'il avait enregistré un bénéfice l'année précédente, en raison du déstockage dû à des stocks excédentaires et à une faible demande dans toutes ses régions clés.

La société a déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires de FMC de 2,7 millions de dollars, soit une perte de 2 cents par action, contre un bénéfice net de 196 millions de dollars, soit 1,55 dollar par action, il y a un an.

Les entreprises chimiques ont été touchées par les tendances au déstockage dues aux stocks excédentaires induits par les pandémies et à la faiblesse de la demande sur les principaux marchés, notamment la Chine, les États-Unis, les pays d'Amérique latine et l'Europe.

La société basée à Philadelphie a déclaré un chiffre d'affaires net de 918 millions de dollars pour le trimestre, contre 1,34 milliard de dollars pour le trimestre précédent, le segment nord-américain, qui représente environ 25 % du chiffre d'affaires de la société, ayant baissé de 48 %.

La faiblesse de la demande et les conditions météorologiques défavorables ont mis à mal le fabricant d'herbicides, qui avait déjà annoncé son intention de licencier 8 % de sa main-d'œuvre mondiale et de procéder à des licenciements dans ses activités au Brésil.

En février, FMC avait déclaré qu'elle s'attendait à devoir supporter des charges avant impôts de l'ordre de 180 à 215 millions de dollars dans le cadre de ces mesures de restructuration.

Le fabricant d'herbicides a également réaffirmé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année.

FMC estime que le bénéfice du deuxième trimestre devrait se situer entre 43 et 72 cents par action. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à un bénéfice par action de 68 cents pour le deuxième trimestre, selon les données de LSEG.

"Nous nous attendons à ce que le marché continue de s'améliorer au fur et à mesure que nous avançons dans l'année et que nous passons à des conditions plus normales en 2025", a déclaré le PDG Mark Douglas.