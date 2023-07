FMC Corporation a annoncé l'élection de Patricia Verduin au conseil d'administration de la société, à compter du 17 juillet 2023. Elle siégera au comité de rémunération et d'organisation et au comité de développement durable. Mme Verduin a passé sa carrière à faire progresser la recherche et l'innovation qui améliorent la santé et le bien-être des personnes, de leurs animaux de compagnie et de la planète.

Elle possède une vaste expérience en matière de réglementation, de chaîne d'approvisionnement, de qualité et de conformité, ce qui fait d'elle une navigatrice avisée des environnements réglementaires mondiaux qui apportera des perspectives précieuses au conseil d'administration et à FMC. Elle a récemment occupé le poste de Chief Technology & Science Officer de Colgate Palmolive Company de 2009 à 2023, où elle a dirigé une équipe mondiale de plus de 2 000 scientifiques, ingénieurs, concepteurs et spécialistes de la réglementation et de la conformité. Avant de travailler pour Colgate Palmolive, elle a occupé des postes de direction chez Conagra, Nabisco et la Consumer Brands Association.

Mme Verduin siège actuellement aux conseils d'administration d'Ingredion Corporation et d'Avient Corporation, ainsi que de The Valley Hospital of Ridgewood, NJ. Elle était auparavant membre du conseil d'administration de Monsanto Company, jusqu'à la clôture de son acquisition par Bayer. Elle est titulaire d'un doctorat en chimie alimentaire de l'université Rutgers et d'un MBA de l'université Fairleigh Dickinson.