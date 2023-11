Livent, la major américaine du lithium, commencera à rencontrer les investisseurs australiens d'Allkem à partir de lundi, en vue d'un vote le mois prochain pour approuver une fusion de 10,6 milliards de dollars qui donnerait naissance au troisième producteur mondial dans un contexte de baisse de la demande et des prix du lithium.

Paul Graves, PDG de Livent, prendra la tête de la nouvelle société Arcadium Lithium si les actionnaires d'Allkem votent en faveur de l'opération le 19 décembre. La transaction a été recommandée par des experts indépendants dans un rapport établi par Kroll.

La fusion des deux entreprises donnerait naissance au troisième producteur mondial de lithium en volume, avec des actifs couvrant l'Australie, le Canada et l'Argentine, après l'américain Albemarle Corp (ALB.N) et le chilien SQM (SQMA.SN).

M. Graves a déclaré que l'une de ses premières priorités serait d'étendre l'empreinte d'Arcadium dans les districts de lithium de classe mondiale de l'Australie occidentale.

L'activité de rachat dans le principal fournisseur de lithium au monde a été frénétique cette année, avec au moins deux transactions potentielles par des entreprises chimiques mondiales qui ont été contrecarrées par des entreprises dirigées par des magnats de l'industrie minière qui ont accumulé des participations bloquantes.

Albemarle a renoncé à son projet de rachat de Liontown Resources pour 4,3 milliards de dollars après que Hancock Prospecting est apparu dans le registre de Liontown avec une participation de près de 20 % et a fait valoir sa capacité à mener à bien le projet en tant que partenaire potentiel.

"Le point de départ est que nous savons qu'il y a des actifs de classe mondiale en Australie occidentale, donc si vous voulez posséder et exploiter les meilleurs actifs, vous devez travailler ici", a déclaré M. Graves à Reuters.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'Allkem recevront une action de l'entité combinée pour chacune de leurs actions et la société détiendra au final 56 % de la nouvelle entreprise.

Les actionnaires de Livent recevront 2,406 actions de la nouvelle société, qui s'appellera Arcadium Lithium, pour chaque action existante.

Les plus grands producteurs mondiaux de lithium, dont Livent, ont déclaré qu'ils restaient optimistes quant à la demande à long terme, malgré les récentes baisses de prix dues aux craintes d'un ralentissement de l'adoption des véhicules électriques.

Il y a deux semaines, Livent Corp a affiché un bénéfice trimestriel inférieur aux prévisions et a revu à la baisse son chiffre d'affaires annuel et ses prévisions de bénéfices, en raison de retards d'expansion en Argentine.

Les entreprises ont estimé que l'opération créerait des synergies de coûts d'exploitation avant impôts d'environ 125 millions de dollars par an d'ici à 2027.

"Allkem et Livent ... possèdent des actifs d'exploitation et de développement relativement proches en Argentine et au Canada, ce qui crée des opportunités de partage d'infrastructures, de coordination des opérations et de logistique plus efficace", indique le rapport de Kroll.

"Une telle proximité peut conduire à une utilisation plus efficace des ressources, à des économies de coûts et de dépenses d'investissement, créant ainsi un ensemble particulier de synergies qui ne sont pas aussi facilement réalisables lorsque les actifs sont géographiquement dispersés".

Livent a été créée en 2018 lorsque FMC Corp s'est séparée de sa division lithium. Allkem a été créée en 2021 par la combinaison de Galaxy Resources et d'Orocobre. (Reportage de Scott Murdoch à Sydney et de Melanie Burton à Melbourne ; rédaction de Robert Birsel)