BONDS : S&P relève la note de Fnac Darty de "BB" à "BB+", perspective stable

PARIS (Agefi-Dow Jones)--S&P Global Ratings a annoncé mardi avoir relevé la note de crédit attribuée au distributeur spécialisé Fnac Darty de "BB" à "BB+", assortie d'une perspective "stable". "Nous pensons que l'entreprise parviendra à mettre en œuvre sa stratégie à moyen terme tout en faisant face aux incertitudes et à l'inflation qui subsistent", à l'issue de la crise sanitaire, a indiqué l'agence d'évalution financière dans un communiqué. Fnac devrait "résister à ces vents contraires et poursuivre ses solides performances grâce à sa bonne exécution opérationnelle et à la demande d'électronique grand public et d'appareils ménagers haut de gamme", a ajouté l'agence. (echalmet@agefi.fr) ed: LBO

March 22, 2022 08:06 ET (12:06 GMT)