Fnac Darty : Oddo reste à 'achat', relève sa cible

22/10/2020 | 10:23

Oddo BHF reste à 'achat' sur Fnac Darty et ajuste son objectif de cours de 53 à 57 euros, dans le sillage d'estimations relevées pour le groupe de distribution, au lendemain de l'annonce d'un 'troisième trimestre de grande qualité', très supérieur à ses attentes.



'Malgré la menace sanitaire, force est de constater que les efforts du groupe sur l'omnicanal continuent de payer sur les gains de parts de marché, que la consommation reste bonne, et que les dépenses opérationnelles sont sous contrôle', souligne l'analyste.



'Hors reconfinement, le black-Friday étant à la base surtout digital en France, la captation des nouveaux clients en ligne pendant et après le confinement devrait être un facteur de soutien le mois prochain', poursuit-il, pointant aussi l'approche de Noël.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.