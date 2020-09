BONDS : S&P lève sa surveillance négative sur Fnac Darty, confirme la note "BB"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation financière S&P Global Ratings a levé lundi sa surveillance avec implications négatives sur la note de Fnac Darty. "Malgré les perturbations opérationnelles liées au Covid-19, Fnac Darty a conservé un niveau élevé de liquidités et a géré sa position financière et sa structure de coûts de telle sorte que ses paramètres de crédit devraient se rétablir pour correspondre à sa note d'ici à la fin de l'année", a indiqué S&P. "Nous confirmons donc notre note 'BB' pour Fnac Darty et la retirons de la surveillance avec implications négatives sous laquelle nous l'avions placée le 7 avril 2020", a ajouté l'agence. Cependant S&P se montre prudente sur la perfomance du groupe pendant la période clé des fêtes de fin d'année, en raison de la baisse du pouvoir d'achat et de la détérioration de la confiance des consommateurs. (fschott@agefi.fr) ed: LBO

