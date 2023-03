Daniel Kretinsky monte à 25% de Fnac Darty

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a franchi, via son fonds d'investissement Vesa Equity, le seuil de 25% du capital de Fnac Darty, et détient 25,03% du capital et des droits de vote du distributeur, selon une déclaration à l'Autorité des marchés financiers (AMF) publiée mercredi.

Vesa Equity avait franchi le seuil de 20% du capital de Fnac Darty en juillet dernier. L'augmentation de sa participation résulte d'une acquisition d'actions Fnac Darty sur le marché, a précisé l'AMF.

Le fonds envisage de poursuivre ses achats d'actions en fonction des conditions de marché, mais n'a pas l'intention d'acquérir le contrôle du groupe, a également indiqué l'AMF.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2023 06:46 ET (10:46 GMT)