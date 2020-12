FNAC-DARTY: LCM confirme sa recommandation d'Achat

LCM a confirmé sa recommandation d'Achat sur le titre Fnac-Darty et son objectif de cours à 63 euros, après que le distributeur a gagné 3 places sur un mois au baromètre de l'e-commerce Foxintelligence, pour se classer second derrière Amazon. Le broker note également une progression des acteurs omnicanaux et un recul des pure-players dans le classement, et ce malgré un Black Friday peu dynamique cette année, notamment en magasins, avec une baisse de 20% du trafic par rapport à l'an dernier. LCM considère que Fnac-Darty devrait rester sur une bonne tendance de consommation en fin d'année.