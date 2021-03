FNAC-DARTY: LCM relève son objectif de cours

LCM a maintenu sa recommandation d'Achat sur le titre Fnac-Darty, mais a relevé son objectif de cours de 60 à 68 euros. Le broker estime que le groupe de distribution d’articles culturels et de loisir est un des rares du secteur "qui n’aura pas vu sa bonne résilience saluée en bourse en 2020". "Or, nous considérons que le groupe sortira gagnant de la situation actuelle grâce notamment à ses gains de parts de marché qui seront durables selon nous", écrit LCM dans sa note d'analyse.



De plus, l'analyste a salué le nouveau plan stratégique à horizon 2025, le jugeant "cohérent, en ligne avec les nouvelles attentes des consommateurs", et a estimé que la digitalisation des magasins serait un élément clé de différenciation dans les années à venir.



Il s'attend également à une nette amélioration de la rentabilité en 2021 "alors que le premier semestre devrait retrouver l'équilibre opérationnel".