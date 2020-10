FNAC-DARTY : LCM revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Louis Capital Markets rehausse son objectif de cours de 55 à 61 euros et maintient sa recommandation d'Achat sur Fnac-Darty au lendemain de la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020. Le broker salue des trimestriels supérieur à ses attentes et à celles du consensus. L'analyste souligne notamment la très bonne performance du distributeur de matériel électronique et de produits culturels au sein de la zone France - Suisse.