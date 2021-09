Fnac Darty : 34 ème édition du Prix Goncourt des lycéens

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

34ÈME ÉDITION DU PRIX GONCOURT DES LYCÉENS

ANNONCE DE LA SÉLECTION DES 14 ROMANS EN LICE

Paris, mardi 7 septembre 2021 - L'annonce de la première sélection des romans de l'Académie Goncourt marque aujourd'hui le coup d'envoi du Prix Goncourt des Lycéens 2021.

Créé et organisé par la Fnac et le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, sous le haut patronage de l'Académie Goncourt, le Prix Goncourt des Lycéens donne l'opportunité à près de 2 000 lycéens de se plonger dans une lecture passionnée et de faire entendre leur voix pour élire leur lauréat, parmi les 14 auteurs sélectionnés par l'Académie. Il contribue à l'engagement du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports pour développer le goût de la lecture et à celui de la Fnac pour la transmission et l'accès à la culture pour tous.

LES 14 ROMANS SÉLECTIONNÉS POUR LE PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 2021 SONT* :

Christine ANGOT, Le Voyage dans l'Est, (Flammarion)

Anne BEREST, La carte postale, (Grasset)

Louis-Philippe DALEMBERT, Milwaukee Blues, (Sabine Wespieser)

Agnès DESARTHE, L'éternel fiancé, (L'Olivier)

Clara DUPONT-MONOD,S'adapter, (Stock)

Elsa FOTTORINO, Parle tout bas, (Mercure de France)

Patrice FRANCESCHI, S'il n'en reste qu'une, (Grasset)

Lilia HASSAINE, Soleil amer, (Gallimard)

Philippe JAENADA, Au printemps des monstres, (Mialet-Barrault)

François NOUDELMANN, Les enfants de Cadillac, (Gallimard)

Maria POURCHET, Feu, (Fayard)

Abel QUENTIN, Le voyant d'Étampes, (L'Observatoire)

Mohamed Mbougar SARR, La plus secrète mémoire des hommes, (Philippe Rey)

Tanguy VIEL, La fille qu'on appelle, (Éditions de Minuit)

*Le Prix Goncourt des Lycéens fonctionne exactement comme son aîné et ne peut désigner deux fois le même lauréat.

Sorj Chalandon et David Diop ayant déjà remporté respectivement le Prix Goncourt des Lycéens en 2013 et 2018, ils ne figurent donc pas dans cette liste.

LES TEMPS FORTS DU PRIX GONCOURT DES LYCÉENS :

PREMIÈRE ÉTAPE : L ECTURE ET RENCONTRES ENTRE AUTEURS ET LYCÉENS

Durant deux mois, les élèves de 56 lycées**, de classes de seconde, première ou terminale, générales, technologiques ou professionnelles, vont lire et étudier l'ensemble des ouvrages de cette sélection 2021.

Pour nourrir leur réflexion, ils auront l'opportunité d'échanger et de débattre avec les auteurs en lice lors des rencontres organisées par la Fnac, entre le 12 et 17 novembre. Du fait de la situation sanitaire actuelle, ces rencontres entre auteurs et lycéens auront lieu exceptionnellement en distanciel.