Fnac Darty : A suivre aujourd'hui

En 2020, le chiffre d’affaires de Fnac Darty serait d’environ 7,49 milliards d’euros et afficherait une croissance d’environ 0,6% en données comparables et de 1,9% en données publiées. Sur les trois derniers mois de l'année, il serait en hausse de 9,6% en données comparables et 9,4% en données publiées. La croissance des ventes en ligne a atteint près de 70% avec un volume de commandes en click & collect qui a progressé de près de 40%. Plus de 5 millions de nouveaux clients web actifs ont été enregistrés sur l’année.



Le distributeur devrait générer un résultat opérationnel courant de 210 millions d'euros en 2020. " Après une perte opérationnelle enregistrée au premier semestre principalement liée à la crise sanitaire, la bonne gestion des coûts opérationnels et le plein effet des plans de réajustements ont permis à Fnac Darty de maintenir une marge opérationnelle au second semestre stable par rapport à l'année dernière ", a commenté le distributeur.



Le cash-flow libre opérationnel devrait s'établir autour de 190 millions d'euros, en croissance par rapport à 2019.



En 2021, Fnac Darty vise une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant par rapport à 2020. Le groupe anticipe un premier semestre toujours perturbé par la crise sanitaire et un second semestre marqué par des conditions d'exploitation plus normalisées.