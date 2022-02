Fnac Darty : A suivre aujourd'hui

A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, Fnac Darty a confirmé ses objectifs d’atteindre un cash-flow libre opérationnel cumulé (hors IFRS 16) d’environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2023, et un cash-flow libre opérationnel (à données comparables) d’au moins 240 millions d'euros en rythme annuel à partir de 2025. Concernant 2022, le groupe explique que le début de l'année reste perturbé par la crise sanitaire et la montée progressive de l'inflation.



Dans ce contexte et compte tenu du fort effet de base de comparaison au 1er semestre, Fnac Darty dit rester prudent, à ce stade, sur l'évolution de ses marchés en 2022.



Cependant, le groupe souligne qu'il pourra " s'appuyer sur son positionnement d'acteur omnicanal de référence pour assurer la meilleure disponibilité et qualité d'offre produits et services possible, son positionnement sur des produits premium et sa solide maîtrise des coûts ".