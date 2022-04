Fnac Darty : A suivre aujourd'hui

Le chiffre d’affaires de Fnac-Darty a atteint 1,78 milliard d’euros au premier trimestre 2022, en recul de 2,5% en données comparables et de 2% en données publiées dans un contexte de base de comparaison très élevée (croissance comparable de 21,7% au premier trimestre 2021). Par rapport au niveau pré-crise de 2019 proforma, le distributeur a enregistré une croissance de ses ventes de 7,8%, portée par une hausse du panier moyen et du taux de transformation. Les ventes en ligne représentent désormais 23% du total des ventes du groupe.



Le taux de marge brute est quant à lui en progression de 40 points de base au cours du trimestre par rapport au 1er trimestre 2021, portée principalement par la reprise de l'activité de la billetterie et l'impact positif des services liés à la poursuite du déploiement de Darty Max.



Malgré le manque de visibilité dû au contexte inflationniste et au conflit russo-ukrainien, Fnac-Darty a confirmé ses objectifs d'atteindre un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2023, et un cash-flow libre opérationnel d'au moins 240 millions d'euros en rythme annuel à partir de 2025.