Fnac-Darty : Arnauld de Saint Pastou nouveau directeur marketplace

Fnac-Darty a nommé son nouveau directeur marketplace en la personne d'Arnauld de Saint Pastou. Âgé de 41 ans, ce diplômé de l'ESC Amies-Picardie a pour mission le pilotage et le développement des marketplaces Fnac et Darty, dans le cadre du déploiement d'Everyday, le plan stratégique du groupe. Il occupait jusqu'à présent le poste de directeur e-commerce international de Fnac Darty depuis mars 2020 et a participé à la définition de la stratégie e-commerce du groupe à l'international, tout en assurant le pilotage de la data quality.



Arnauld de Saint Pastou a démarré sa carrière en 2006 au sein du titre Les Echos où il a notamment occupé le poste de directeur de la publicité digitale en 2010. Ensuite, il a rejoint le groupe Le Monde où il a assuré la tâche de directeur commercial digital de 2012 à 2014, avant d'être nommé directeur des activités digitales au sein de MPublicité & RégieObs.