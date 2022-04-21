Fnac Darty-Baisse de 2% des revenus au T1 en données publiées

21 avril (Reuters) - Fnac Darty SA a annoncé
jeudi:
* UN CHIFFRE DAFFAIRES DU T1 2022 À 1.782 M, EN BAISSE DE
2,0%
EN DONNÉES PUBLIÉES
* DIT QUE LA PERFORMANCE DU T1 A ÉTÉ PORTÉE PAR LA SOLIDE
CROISSANCE DES VENTES EN MAGASINS DANS UN CONTEXTE OÙ TOUS LES
MAGASINS ÉTAIENT OUVERTS AU 1ER TRIMESTRE CETTE ANNÉE
* DIT QUE LANNÉE 2022 DÉMARRE DANS UN CONTEXTE
INFLATIONNISTE
ACCRU ET SUR FOND DINCERTITUDES GÉOPOLITIQUES IMPACTANT LA
VISIBILITÉ POUR LES PROCHAINS MOIS
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(Rédaction de Paris)