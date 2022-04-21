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Fnac Darty-Baisse de 2% des revenus au T1 en données publiées

21/04/2022 | 17:55
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21 avril (Reuters) - Fnac Darty SA a annoncé jeudi:

* UN CHIFFRE DAFFAIRES DU T1 2022 À 1.782 M, EN BAISSE DE 2,0% EN DONNÉES PUBLIÉES

* DIT QUE LA PERFORMANCE DU T1 A ÉTÉ PORTÉE PAR LA SOLIDE CROISSANCE DES VENTES EN MAGASINS DANS UN CONTEXTE OÙ TOUS LES MAGASINS ÉTAIENT OUVERTS AU 1ER TRIMESTRE CETTE ANNÉE

* DIT QUE LANNÉE 2022 DÉMARRE DANS UN CONTEXTE INFLATIONNISTE ACCRU ET SUR FOND DINCERTITUDES GÉOPOLITIQUES IMPACTANT LA VISIBILITÉ POUR LES PROCHAINS MOIS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
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CA 2022 8 032 M 8 720 M -
Résultat net 2022 152 M 165 M -
Dette nette 2022 255 M 277 M -
PER 2022 8,34x
Rendement 2022 4,26%
Capitalisation 1 242 M 1 348 M -
VE / CA 2022 0,19x
VE / CA 2023 0,17x
Nbr Employés 22 576
Flottant 62,6%
Graphique FNAC DARTY
Durée : Période :
Fnac Darty : Graphique analyse technique Fnac Darty | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique FNAC DARTY
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 8
Dernier Cours de Clôture 46,58 €
Objectif de cours Moyen 65,63 €
Ecart / Objectif Moyen 40,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Enrique Martinez Ballesteros Chief Executive Officer & Director
Jean-Brieuc-Pierre Le Tinier Group Chief Financial Officer
Jacques Veyrat Chairman
François Gazuit Operations Director
Carole Gabriella Ferrand Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
FNAC DARTY-18.99%1 348
WESFARMERS LIMITED-16.81%41 696
FIVE BELOW, INC.-11.08%10 251
MAGAZINE LUIZA S.A.-22.30%8 103
CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED28.13%7 317
EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.19.65%6 992