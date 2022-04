Fnac Darty : Darty Concepteur Cuisine s'installe à Cahors avec un espace literie

La partie de l'image avec l'ID de relation rId2 n'a pas été trouvé dans le fichier.

Communiqué de presse - 15 avril 2022

DARTY CONCEPTEUR CUISINE S'INSTALLE À CAHORS (46)

AVEC UN ESPACE LITERIE

L'enseigne Darty Concepteur Cuisine renforce sa présence en Occitanie avec l'ouverture d'un nouveau magasin dédié à la cuisine sur-mesure, ce jeudi 14 avril à Cahors. Ce magasin est complété d'un espace literie.

Créé par Jean-Charles Garnier et Nicolas Roques, ce nouveau Darty Concepteur Cuisine propose sur 567m², 14 modèles de cuisines fabriqués et montés en Europe, ainsi que 27 modèles de literie. Une équipe de 3 personnes aura à cœur de proposer un accompagnement personnalisé, - du choix du modèle et des matériaux, à la conception sur-mesure, jusqu'au suivi de l'installation.

Fort de son expérience en tant que dirigeant de l'entreprise familiale, Jean-Charles Garnier a souhaité se lancer dans l'aventure Darty en mai 2014 avec l'ouverture de son 1er magasin Darty à Cahors. Aujourd'hui, associé à son neveu Nicolas Roques, il ouvre sa 5ème franchise avec l'enseigne à proximité de son 1er magasin.

« Dans le but de compléter l'offre sur l'équipement de la maison déjà proposée aux Cadurciens, l'ouverture d'un magasin dédié à la cuisine-sur-mesure était une évidence. Pour la suite, nous avons pour ambition d'ouvrir d'autres magasins Darty et Darty Concepteur Cuisine dans la région. » souligne Jean-Charles Garnier.

Le nouveau magasin Darty Concepteur Cuisine Cahors donne la possibilité de se faire plaisir et de laisser libre cours à son imagination, à travers :

o une multitude de combinaisons possible grâce à un large choix de matériaux, de finitions, de couleurs,

o un large assortiment de plans de travail, poignées, éviers, mitigeurs et accessoires,

o un grand choix d'électroménagers encastrables parmi les plus grandes marques,

o l'application Le Configurateur Darty, un outil interactif qui permet de se faire une idée concrète d'une future cuisine en quelques clics en simulant une multitude d'associations de couleurs et de textures, pour personnaliser les éléments d'une future cuisine : façades, plan de travail, crédence, poignées, électroménager…à harmoniser à loisir avec les couleurs des murs et du sol de la pièce.

Le prix Darty, la garantie d'un budget maîtrisé

o La transparence des prix affichés pour tous les éléments de la cuisine, de la literie, la pose et la livraison.

o Des prix bas toute l'année, garantis par le remboursement de la différence.

À propos de Fnac Darty : Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte plus de 25 000 collaborateurs, dispose à fin décembre 2021 d'un réseau multi-format de 957 magasins et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (plus de 27 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros, dont 26 % réalisé sur le canal Internet. Pour plus d'information :www.fnacdarty.com

L'accompagnement Darty Concepteur Cuisine

Avec cette nouvelle implantation, l'enseigne confirme son savoir-faire relatif à la cuisine et sa capacité d'accompagnement de bout-en-bout, de l'électroménager à la conception de cuisine sur-mesure, dans le respect du Contrat de Confiance :

o Une réalisation personnalisée de son projet cuisine avec un concepteur spécialisé de l'enseigne, tenant compte de la configuration de la pièce, de son ergonomie,

o Un suivi personnalisé de son projet cuisine : une fois la commande confirmée, le concepteur Cuisine s'assure de la bonne conduite du projet et du respect des délais. Un certificat de fin de chantier, remis au client, signifie le début de la Garantie Darty,

o Une assistance après-vente, une fois la cuisine installée, pour l'utilisation et l'entretien des meubles, plans de travail, accessoires, sanitaires et équipements de rangement,

o La Garantie par le SAV Darty : 10 ans pour les meubles et 2 ans pour les plans de travail, équipements de rangement, équipements électriques et sanitaires

o Un service Click & Collect : les clients Web qui souhaitent passer leurs commandes sur le site Darty.com peuvent récupérer leurs achats en magasin.

Darty Concepteur Cuisine Cahors - Route de Toulouse 46000 Cahors

Ouverture du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, le samedi de 10h00 à 19h00

DARTY EN QUELQUES CHIFFRES .

469 magasins Darty en France (221 intégrés et 248 franchisés) 22ème magasin franchisé en Occitanie Darty Concepteur Cuisine Cahors : 181ème Darty Concepteur Cuisine