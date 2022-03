Fnac Darty : Darty Concepteur Cuisine s'installe à Valenton

Communiqué de presse - 02 mars 2022

DARTY CONCEPTEUR CUISINE S'INSTALLE À VALENTON (94)

AVEC PLUSIEURS ESPACES POUR L'ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

L'enseigne Darty Concepteur Cuisine renforce sa présence en Ile-de-France avec l'ouverture d'un nouveau magasin dédié à la cuisine sur-mesure, le 3 mars prochain dans la zone de Valenton Carrefour Pompadour. Afin d'apporter aux clients une offre plus complète dans l'aménagement de la maison, ce Darty Concepteur Cuisine sera complété de plusieurs espaces : buanderie, dressing, coin télétravail et salon.

Créé par Patrick Ahnine, ce nouveau Darty Concepteur Cuisine proposera sur 500m², 14 modèles de cuisines fabriqués et montés en Europe et de nombreuses possibilités d'aménagement de l'habitat. Une équipe de 8 personnes aura à cœur de proposer un accompagnement personnalisé, particulièrement pour la cuisine - du choix du modèle et des matériaux, à la conception sur-mesure, jusqu'au suivi de l'installation.

Après 7 ans de collaboration avec une autre enseigne nationale de la cuisine équipée et de l'agencement sur-mesure, Patrick Ahnine souhaite désormais apporter toute son expertise au service de Darty Concepteur Cuisine. Ce nouveau choix d'enseigne a notamment été motivé par le souvenir de ses parents, fidèles clients du tout premier magasin Darty, dans lequel les frères Darty forgeaient déjà cette volonté forte de bâtir une relation client basée sur le contrat de confiance.

Je suis profondément ravi de participer au développement de cette belle enseigne et particulièrement les métiers de la cuisine équipée sur-mesure. Entouré de mon équipe, j'aurai plaisir de mettre à contribution toute notre expertise au service de nos futurs clients. Cette ouverture permettra aux habitants des villes de Créteil, Valenton et Maisons-Alfort de s'équiper avec des offres adaptées à tous les budgets » souligne Patrick Ahnine.

Le nouveau magasin Darty Concepteur Cuisine Valenton donnera la possibilité de se faire plaisir et de laisser libre cours à son imagination, à travers :

une multitude de combinaisons possible grâce à un large choix de matériaux, de finitions, de couleurs, o un large assortiment de plans de travail, poignées, éviers, mitigeurs et accessoires,

o un grand choix d'électroménagers encastrables parmi les plus grandes marques,

o l'application Le Configurateur Darty , un outil interactif qui permet de se faire une idée concrète d'une future cuisine en quelques clics en simulant une multitude d'associations de couleurs et de textures, pour personnaliser les éléments d'une future cuisine : façades, plan de travail, crédence, poignées, électroménager…à harmoniser à loisir avec les couleurs des murs et du sol de la pièce,

o la prise de RDV depuis le site de Darty Concepteur Cuisine permettant de prendre rendez-vous avec un concepteur vendeur à distance ou en magasin.

CONTACT PRESSE

Agence Marie-AntoinetteTeddy Eugene teddy@marie-antoinette.fr- 07 66 59 58 37

À propos de Fnac Darty :

Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte plus de 25 000 collaborateurs, dispose à fin décembre 2021 d'un réseau multi-format de 957 magasins et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (plus de 29 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros, dont 26 % réalisé sur le canal Internet. Pour plus d'information : www.fnacdarty.com