Fnac Darty : Darty Cuisine s'installe à Colombes (

Communiqué de presse - 8 décembre 2020

DARTY CUISINE S'INSTALLE À COLOMBES (92)

L'enseigne Darty renforce sa présence en Ile de France, avec l'ouverture d'un 36ème Darty Cuisine, magasin dédié à la cuisine sur-mesure, dans la région, le 15 décembre prochain à Colombes.

Ce nouveau Darty Cuisine sera dirigé par Vincent Oury et Tony Goueta et exposera sur 110 m², 5 modèles de cuisines créés par l'enseigne. Ce magasin mettra à disposition de ses clients 2 concepteurs vendeurs qui leur proposeront un accompagnement personnalisé, du choix du modèle et des matériaux, à la conception sur-mesure de la cuisine, jusqu'au suivi de l'installation.

Déjà exploitants associés d'un magasin spécialisé dans l'électroménager, Vincent Oury et Tony Goueta étaient à la recherche d'une activité de diversification en lien avec ce domaine. C'est tout naturellement qu'ils ont pensé à Darty Cuisine », explique Michel Fleys, Directeur de la franchise Darty.

Le nouvel Espace Cuisine Darty Colombes assurera :

La possibilité de se faire plaisir et de laisser libre cours à son imagination

Une multitude de combinaisons possibles grâce à un large choix de matériaux, de finitions,

de couleurs,

Un large assortiment de plans de travail, poignées, éviers, mitigeurs et accessoires, o Un grand choix d'électroménager encastrable parmi les plus grandes marques,

o L'application Le Configurateur Darty ,

Le prix Darty, garantie d'un budget maîtrisé

La transparence des prix affichés pour tous les éléments de la cuisine, la pose et la livraison, o Des prix bas toute l'année, garantis par le remboursement de la différence.

CONTACT PRESSE

Agence Marie-Antoinette

Lucy Chaye

Lucy@marie-antoinette.fr- 06 60 30 50 40

À propos de Fnac Darty :

Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 24 000 collaborateurs, dispose à fin 2019 d'un réseau multi-format de 880 magasins, dont 710 en France, et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires pro forma de 7.349Mds€.