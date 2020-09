Fnac Darty : Darty ouvre un magasin de proximité dans le quartier de Passy à Paris

Facilement accessible, ce nouveau Darty accompagnera ses clients dans la réalisation de leurs projets et besoins, que ce soit en petits ou gros électroménagers, en solutions de mobilité urbaine ou encore dans l'élaboration de leur cuisine. Dans la volonté d'être au plus proche des préoccupations de nos clients et de répondre aux problématiques urbaines, Darty Passy proposera également des services de livraison plus écoresponsables »

explique François Gazuit

Directeur de l'exploitation Darty France