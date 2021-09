Fnac Darty : Darty s'installe à Autun (71)

Communiqué de presse - 1er septembre 2021

DARTY S'INSTALLE À AUTUN (71)

L'enseigne Darty renforce sa présence en Bourgogne-Franche-Comté avec l'ouverture d'un 22ème magasin dans la région, le 9 septembre prochain, dans le centre commercial d'Intermarché.

Créé par Sébastien et Pierre Meunier, ce nouveau magasin proposera sur près de 500m² tous les produits

et accessoires pour l'aménagement de la maison en électroménager (image, son, multimédia et téléphonie). Une équipe de 6 collaborateurs soignera tout particulièrement le confort d'achat des clients en proposant un accompagnement personnalisé autour des produits et des services Darty.

En 2014, Sébastien et Pierre Meunier reprennent le flambeau familial avec l'ouverture du quatrième magasin Darty franchisé de France à Montceau-les-Mines. Ils poursuivent ensuite l'aventure avec l'ouverture en 2018 du tout premier Darty Cuisine en franchise à Mâcon. Aujourd'hui, la notoriété et la qualité des produits et des services Darty ne sont plus à prouver, c'est pourquoi ils souhaitent en faire bénéficier les Autunois avec cette nouvelle implantation dans la zone de Bellevue.

Darty Autun se distinguera par des espaces services tels que :

un service Click & Collect : les clients Web qui souhaitent passer leurs commandes sur le site Darty.com peuvent récupérer leurs achats en magasin.

les clients Web qui souhaitent passer leurs commandes sur le site Darty.com peuvent récupérer leurs achats en magasin. un point « éco-collecte » : pour les piles, les batteries, les cartouches filtrantes, les téléphones portables et le petit électroménager.

pour les piles, les batteries, les cartouches filtrantes, les téléphones portables et le petit électroménager. une zone SAV et un desk réparation : pour garantir le suivi des achats et une expérience client optimisée.

Darty, une stratégie de maillage territorial pour rendre accessible l'expérience Darty auprès de tous

Avec l'ouverture de ce nouveau magasin Autun, l'enseigne confirme son objectif d'apporter aux 30% de Français qui n'ont pas de magasin Darty à proximité de chez eux (soit à moins de 30 minutes en voiture) l'opportunité de bénéficier de l'offre, du prix et des services de l'enseigne dans le respect du Contrat de Confiance.

*Darty Autun - Zone de Bellevue 71400 Autun

Du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h à 19h

DARTY EN QUELQUES CHIFFRES

449 magasins Darty en France (220 intégrés et 229 franchisés) 22ème magasin dans la région Bourgogne-Franche-Comté Darty Autun : 229ème magasin franchisé

