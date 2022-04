Fnac Darty : Darty s'installe à Sainte-Eulalie avec un espace literie

Communiqué de presse - 15 avril 2022

DARTY S'INSTALLE À SAINTE-EULALIE (33)

AVEC UN ESPACE LITERIE

L'enseigne Darty renforce sa présence en Nouvelle-Aquitaine avec l'ouverture d'un 32ème magasin franchisé dans la région, ce vendredi 15 avril. Ce magasin est complété d'un espace literie.

Créé par Benjamin Pourailly et Nicolas Ribeiro, ce nouveau magasin propose sur une surface de 840m² tous les produits et accessoires pour l'aménagement de la maison en électroménager (image, son, multimédia et téléphonie) et en literie avec 14 modèles. Une équipe de 8 collaborateurs soigne tout particulièrement le confort d'achat des clients en proposant un accompagnement personnalisé autour des produits et des services Darty.

Fort de son expérience en tant que directeur de magasin Darty, Benjamin Pourailly a souhaité se lancer en tant que franchisé, en s'associant à son ami d'enfance Nicolas Ribeiro, afin d'ouvrir le magasin Darty Langon en octobre 2015. 7 ans plus tard, ils ouvrent leur 10ème franchise Darty à Sainte-Eulalie.

« L'entrepreneuriat était l'étape ultime de mon parcours professionnel ; l'association avec Nicolas était une évidence et la façon la plus simple de se lancer dans cette aventure. Avec cette ouverture, nous atteignons notre objectif d'ouvrir 10 magasins. À l'avenir, nous avons pour ambition de développer des espaces cuisines au sein de nos magasins existants, pour offrir à nos clients l'offre la plus complète possible. », déclare

Benjamin Pourailly.

Darty Sainte-Eulalie se distingue par des espaces services tels que :

- un service Click & Collect : les clients Web qui souhaitent passer leurs commandes sur le site Darty.com peuvent récupérer leurs achats en magasin.

- un point « éco-collecte » : pour les piles, les batteries, les cartouches filtrantes, les téléphones portables et le petit électroménager.

- une zone SAV et un desk réparation : pour garantir le suivi des achats et une expérience client optimisée.

Darty, une stratégie de maillage territorial pour rendre accessible l'expérience Darty auprès de tous

Avec l'ouverture de ce nouveau magasin à Sainte-Eulalie, l'enseigne confirme son objectif d'apporter aux 30% de Français qui n'ont pas de magasin Darty à proximité de chez eux (soit à moins de 30 minutes en voiture) l'opportunité de bénéficier de l'offre, du prix et des services de l'enseigne dans le respect du Contrat de Confiance.

CONTACT PRESSE

Agence Marie-Antoinette

Teddy Eugeneteddy@marie-antoinette.fr- 07 66 59 58 37

À propos de Fnac Darty :

Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte plus de 25 000 collaborateurs, dispose à fin décembre 2021 d'un réseau multi-format de 957 magasins et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (plus de 27 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros, dont 26 % réalisé sur le canal Internet. Pour plus d'information :www.fnacdarty.com

Communiqué de presse - 15 avril 2022

*Darty Sainte-Eulalie - 50 Avenue de l'Aquitaine 33560 Sainte-Eulalie

Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

DARTY EN QUELQUES CHIFFRES 470 magasins Darty en France (221 intégrés et 249 franchisés) 32ème magasin franchisé en région Nouvelle-Aquitaine Darty Sainte-Eulalie : 249ème magasin franchisé

CONTACT PRESSE

Agence Marie-Antoinette

Teddy Eugeneteddy@marie-antoinette.fr- 07 66 59 58 37

À propos de Fnac Darty :

Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte plus de 25 000 collaborateurs, dispose à fin décembre 2021 d'un réseau multi-format de 957 magasins et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (plus de 27 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros, dont 26 % réalisé sur le canal Internet. Pour plus d'information :www.fnacdarty.com