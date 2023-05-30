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    FNAC   FR0011476928

FNAC DARTY

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Fnac Darty : Document AMF CP. 2023DD912363

30/05/2023 | 18:51
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2023DD912363

30 mai 2023

FR0011476928 - DD166861

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Enrique Martinez Ballesteros, DG

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : FNAC DARTY

LEI : 96950091FL62XSLPH035

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : fr0011476928

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 53 899.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 53 899.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 30 mai 2023

COMMENTAIRES :

plan AGA Fnac Darty 2020, 53899 actions , plus value d'acquisition a 33.50, 1805616.50

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Fnac Darty SA published this content on 30 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 May 2023 16:48:32 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 7 946 M 8 510 M -
Résultat net 2022 99,8 M 107 M -
Dette nette 2022 1 073 M 1 149 M -
PER 2022 7,95x
Rendement 2022 5,32%
Capitalisation 890 M 954 M -
VE / CA 2022 0,25x
VE / CA 2023 0,24x
Nbr Employés 25 293
Flottant 62,5%
Graphique FNAC DARTY
Durée : Période :
Fnac Darty : Graphique analyse technique Fnac Darty | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique FNAC DARTY
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 8
Dernier Cours de Clôture 33,22 €
Objectif de cours Moyen 41,04 €
Ecart / Objectif Moyen 23,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Enrique Martinez Ballesteros Chief Executive Officer & Director
Jean-Brieuc-Pierre Le Tinier Group Chief Financial Officer
Jacques Veyrat Chairman
François Gazuit Operations Director
Nonce Paolini Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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BEST BUY CO., INC.-7.33%16 254
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MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION-9.79%2 412
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