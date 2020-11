Fnac Darty : Fnac Darty finalise la cession de sa filiale BCC aux Pays-Bas à Mirage Retail Group

Ivry, le 25 novembre 2020

Fnac Darty finalise la cession de sa filiale BCC aux Pays-Bas

à Mirage Retail Group

Fnac Darty a finalisé la cession de 100% de sa filiale néerlandaise BCC, spécialiste de l’électronique et de l’électroménager aux Pays-Bas, conformément aux termes communiqués le 28 septembre 2020 et après avoir obtenu les autorisations nécessaires de la part des autorités réglementaires et des instances représentatives du personnel compétentes.

Fnac Darty est convaincu que la transaction réalisée auprès de Mirage Retail Group, qui dispose d’une expérience approfondie dans le commerce de détail néerlandais et d’une expertise dans les stratégies de redressement, permettra à BCC de bénéficier du soutien nécessaire pour réussir avec succès sur ses marchés.

