Fnac Darty : Kobo Sage et Kobo Libra 2, les nouvelles liseuses Kobo by Fnac dotées de la technologie bluetooth® pour écouter ses livres audio Kobo préférés

Communiqué de presse - 05 octobre 2021

KOBO SAGE ET KOBO LIBRA 2,

LES NOUVELLES LISEUSES KOBO BY FNAC DOTÉES DE LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH® POUR ECOUTER SES LIVRES AUDIO KOBO PRÉFÉRÉS

EN PRÉCOMMANDE SUR FNAC.COM LE 05/10

DISPONIBLES EN MAGASIN À PARTIR DU 19/10

Et pour aller plus loin, Kobo Sage permet de combiner la lecture, l'écriture et l'écoute dans une seule et même liseuse.

Riches en fonctionnalités, pour une expérience de lecture numérique encore plus optimisée, Kobo Sage et Kobo Libra 2 sont deux nouvelles liseuses conçues pour simplifier la lecture, grâce à leur design ergonomique et à la technologie sans fil Bluetooth® qui permet une lecture numérique ou encore une écoute des livres audio Kobo sur un seul et même appareil.

Kobo Sage

Kobo Sage offre l'expérience de lecture la plus premium disponible à ce jour et se dote de toutes les fonctionnalités possibles, y compris de la technologie Bluetooth® pour les livres audio Kobo by Fnac. Cette liseuse est aujourd'hui l'appareil le plus complet jamais conçu par Kobo et procure une expérience de lecture encore plus optimale, notamment grâce aux accessoires personnalisés, tels que les SleepCover, la nouvelle housse PowerCover ou encore le stylet Kobo, compatible pour prendre des notes et surligner des passages. Les utilisateurs peuvent ainsi et pour la première fois lire, écrire et écouter leurs livres audios sur une liseuse Kobo by Fnac.

Dotée d'un écran sans reflet E Ink Carta 1200 de 8 pouces, de la fonction ComfortLight PRO qui permet de régler la luminosité et d'éliminer la lumière bleue, de synchroniser son compte Dropbox et d'une capacité de stockage de 32 Go (soit 24 000 eBooks ou 70 livres audio), la Kobo Sage, élégante, légère et étanche**, est conçue de manière ergonomique pour un confort optimal.

La Kobo Sage est disponible en noir, les SleepCover Kobo en vert clair et noir. La PowerCover est disponible en noir.

Kobo Libra 2

Dotée de nombreuses fonctionnalités, la Kobo Libra 2 s'adapte au quotidien de tous les lecteurs. Avec davantage de stockage (32 Go soit 24 000 eBooks ou 70 livres audio), un écran E Ink et la technologie Bluetooth®, la Kobo Libra 2 est la nouvelle génération de la célèbre liseuse Kobo Libra H2O. Qu'il s'agisse de journées ensoleillées ou de nuits orageuses, cette nouvelle liseuse étanche** s'adapte à toutes les situations.