Fnac Darty : Kungs en showcase Fnac

Club Azur, un nouvel album solaire

Pour faire face au contexte de pandémie mondiale, Kungs initie en 2020, un véritable club digital nommé Club Azur qui donne naissance à un grand mouvement de fête à travers les quatre coins du monde. Incarné par le tube Never Going Home, ce concept digital a su conquérir des millions de fans.

Moins d'un an après le succès de Never Going Home, le jeune artiste annonce la sortie de son nouvel album Club Azur, disponible le 18 mars prochain. Claps Your Hands, nouveau titre de cet album, fait déjà l'unanimité avec son hymne feel good,

porté par des chœurs d'enfants.

Kungs, une véritable success story

Valentin Brunel, aka Kungs, a enchaîné les lives et DJ sets dans le monde entier avec des passages remarqués dans les plus prestigieux festivals. This Girl, Don't You Know ou encore Never Going Home font partie de ses tubes phares qui ont su séduire un très large public, honorés à plusieurs reprises par des prix d'exception.