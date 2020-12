Fnac Darty : La Fnac Beaugrenelle à Paris accueille le premier shop-in-shop Miniso le 1 er décem

Le 1er décembre 2020

La Fnac Beaugrenelle à Paris accueille le premier shop-in-shop Miniso

Après l'ouverture de la première boutique Miniso en France, en octobre dernier, la Fnac inaugure ce 1er décembre un shop-in-shop Miniso au sein de la Fnac Beaugrenelle.

Ce shop-in-shop éphémère permet à la Fnac de diversifier davantage son offre de produits exclusifs et innovants en renforçant son positionnement d'enseigne incontournable en vue des fêtes de fin d'année. Déployé au sein d'un espace de 25m2, il permet à la Fnac de proposer les produits et accessoires design de Miniso qui participent à son succès à l'international. En s'associant à une enseigne iconique grand public comme la Fnac, Miniso fait de cette ouverture une nouvelle étape dans son déploiement en France, ce qui lui permet de toucher une nouvelle clientèle.

Le nouveau corner Miniso se veut une immersion dans un univers décalé, fun et résolument "kawaii" avec 12 catégories de produits lifestyle et design inspirés de la culture japonaise. Les clients de la Fnac peuvent également retrouver une sélection de produits dérivés des célèbres univers Marvel, Disney, We Bare Bears, ou Adventure Time, à des prix accessibles, dans un espace attrayant et convivial.

Citation de Ariel Wizman, co-fondateur de Miniso France : « Fnac Darty est un emblème de culture, avec une certaine idée de la distribution en France. Un historique et des valeurs qui nous conviennent parfaitement. Miniso trouve, pour ces fêtes de fin d'année toutes particulières, une place de choix pour ses créations. Le monde n'a jamais eu autant besoin de

cute », de mignonnerie, de love. Et l'économie française d'esprit collaboratif. Donc ce pop- up fait notre fierté. »

Citation d'Olivier Garcia, Directeur des Produits Fnac Darty : « Nous sommes très heureux d'annoncer à nos clients l'ouverture de ce shop-in-shopMiniso au sein de la Fnac Beaugrenelle et de leur proposer en exclusivité l'éventail de produits innovants et lifestyle de cette marque en pleine expansion. Avec ce partenariat, la Fnac souligne sa capacité à nouer des partenariats de premier plan avec des marques d'avenir dont les produits de qualité et accessibles s'inscrivent en parfaite adéquation avec nos valeurs et nos ambitions. »