Fnac Darty : La Fnac Beaugrenelle à Paris accueille le premier shop-in-shop Miniso le 1 er décembre

Le 1er décembre 2020

La Fnac Beaugrenelle à Paris accueille le premier shop-in-shop Miniso le 1er décembre

Après l'ouverture de la première boutique Miniso en France, en octobre dernier, la Fnac inaugure ce 1er décembre un shop-in-shop Miniso au sein de la Fnac Beaugrenelle.

Ce shop-in-shop éphémère permet à la Fnac de diversifier davantage son offre de produits exclusifs et innovants en renforçant son positionnement d'enseigne incontournable en vue des fêtes de fin d'année. Déployé au sein d'un espace de 25m2, il permet à la Fnac de proposer les produits et accessoires design de Miniso qui participent à son succès à l'international. En s'associant à une enseigne iconique grand public comme la Fnac, Miniso fait de cette ouverture une nouvelle étape dans son déploiement en France, ce qui lui permet de toucher une nouvelle clientèle.

Le nouveau corner Miniso se veut une immersion dans un univers décalé, fun et résolument "kawaii" avec 12 catégories de produits lifestyle et design inspirés de la culture japonaise. Les clients de la Fnac peuvent également retrouver une sélection de produits dérivés des célèbres univers Marvel, Disney, We Bare Bears, ou Adventure Time, à des prix accessibles, dans un espace attrayant et convivial.

Citation de Ariel Wizman, co-fondateur de Miniso France : « Fnac Darty est un emblème de culture, avec une certaine idée de la distribution en France. Un historique et des valeurs qui nous conviennent parfaitement. Miniso trouve, pour ces fêtes de fin d'année toutes particulières, une place de choix pour ses créations. Le monde n'a jamais eu autant besoin de « cute », de mignonnerie, de love. Et l'économie française d'esprit collaboratif. Donc ce pop-up fait notre fierté. »

Citation d'Olivier Garcia, Directeur des Produits Fnac Darty : « Nous sommes très heureux d'annoncer à nos clients l'ouverture de ce shop-in-shop Miniso au sein de la Fnac Beaugrenelle et de leur proposer en exclusivité l'éventail de produits innovants et lifestyle de cette marque en pleine expansion. Avec ce partenariat, la Fnac souligne sa capacité à nouer des partenariats de premier plan avec des marques d'avenir dont les produits de qualité et accessibles s'inscrivent en parfaite adéquation avec nos valeurs et nos ambitions. »

Fnac Paris - Beaugrenelle : Centre Commercial Beaugrenelle, 5 Rue Linois, 75015 Paris Ouverture du lundi au dimanche de 10h à 19h.

A propos de MINISO :

Fondée fin 2013, MINISO est une marque de produits lifestyle d'inspiration japonaise, déjà présente dans 80 pays avec plus 4200 boutiques. Suivant la philosophie selon laquelle une meilleure vie n'a rien à voir avec le prix, elle vise à proposer des objets accessibles et de grande qualité, utiles mais mignons, adorables et abordables, pour la plus grande joie de ses clients. Après sa première boutique ouverte en octobre 2020 à Paris, Miniso ouvre le 5 décembre prochain un nouveau point de vente au sein du centre commercial Mon Grand Plaisir, à Plaisir (Yvelines).

A propos de Fnac Darty :

Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 24 000 collaborateurs, dispose à fin 2019 d'un réseau multi-format de 880 magasins, dont 710 en France, et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires pro forma de 7.349Mds€.