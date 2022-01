Fnac Darty : La Fnac Colmar déménage au sein du centre commercial Shop'in Houssen et accueillera ses clients dès le 1er février

Communiqué de presse - 4 janvier 2022

LA FNAC COLMAR DEMENAGE AU SEIN DU CENTRE COMMERCIAL SHOP'IN HOUSSEN ET ACCUEILLERA

SES CLIENTS DES LE 1er FEVRIER

La Fnac Colmar Houssen accueillera dès le 1er février ses clients au sein du centre commercial Shop'in Houssen dans un magasin moderne de plus de 1500 m², à dix minutes du centre-ville de Colmar, et réunissant le meilleur des produits culturels et technologiques de l'enseigne avec ses différents servicesassociés.

Ce nouveau magasin de référence permettra aux clients de Colmar et son agglomération de profiter d'uneexpérience d'achat simplifiée.

Ses clients y retrouveront des univers produits pleinement dédiés à toute la famille : téléphonie, micro- informatique, TV, Mobilité urbaine, Objets connectés, Son, Photo, Jeunesse et Gaming. Une surface de près de 500m2 sera également entièrement consacrée aux produits culturels. Ils y découvriront également un espace Darty de 100m2 et des univers dédiés aux jeux de société et aux vinyles.

La nouvelle Fnac Colmar Houssen offrira un panel élargi de produits et des services complémentaires pour répondre aux besoins de l'équipement du foyer.

Son équipe colmarienne, déjà présente en centre-ville et composée de 30 experts animés par la relation clients et l'esprit de service, sera disponible pour accompagner et conseiller les clients dans ce nouvel espace.

La Fnac Colmar Houssen proposera en parallèle une programmation culturelle de premier plan, à l'image des événements d'ores et déjà prévus au cours des prochaines semaines comme des animations, des ateliers manga et l'organisation de dédicaces *.

Pour Carole Mourlaque, Directrice de la Fnac Colmar Houssen : « Nous sommes ravis de pouvoir accueillir nos clients au sein de notre nouvelle FNAC Colmar Houssen. Ils trouveront dans leur magasin l'ensemble de nos produits et services enrichis, une expérience renouvelée avec un parcours d'achat plus agréable et des conseils sur mesure, répondant à l'évolution de leurs attentes. »

*La programmation culturelle détaillée de la Fnac Colmar Houssen sera présentée et détaillée ultérieurement et mise en avant surhttps://leclaireur.fnac.com/agenda/

