Fnac Darty : La Fnac Ternes acceuille l'exposition Riad Sattouf jusqu'au 31 janvier

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

22 JANVIER 2021

LA FNAC TERNES

ACCUEILLE L'EXPOSITION RIAD SATTOUF

JUSQU'AU 31 JANVIER

l'occasion du « Mois de la BD », la Fnac Ternes met à l'honneur l'auteur de BD Riad Sattouf à travers une exposition éphémère. Jusqu'au 31 janvier 2021, la galerie photo du magasin mettra en avant une vingtaine de planches issues des deux dernières œuvres de l'auteur/réalisateur parues en 2020, L'Arabe du futur et Les Cahiers d'Esther. Cette exposition permettra au public de plonger dans l'univers des deux séries best-sellers de l'auteur, grâce à la juxtaposition des planches d'ouverture, des 4èmes de couverture, ou encore du dessin initial face à sa mise en couleur.

Riad Sattouf, un artiste reconnu à l'international

Auteur de bande dessinée et réalisateur, Riad Sattouf naît en 1978 à Paris. Son enfance se déroule entre la Libye, la Syrie et la Bretagne. Il étudie les arts appliqués à Nantes, puis le cinéma d'animation à Paris, à l'école des Gobelins. Lauréat de nombreux prix internationaux et traduit en vingt-deux langues, l'artiste à l'origine de plusieurs BD, est l'un des rares auteurs à avoir remporté le Fauve d'or du meilleur album au Festival d'Angoulême à deux reprises, en 2010 et 2015.

Riad Sattouf est le créateur d'une œuvre originale qui utilise pleinement les ressources conjuguées du dessin et de l'écriture. Il porte sur le monde un regard très personnel, à la fois tendre et lucide. Son propos emprunte autant à la chronique sociale (Retour au collège, La Vie secrète des jeunes) qu'à la satire (Pascal Brutal) ou à l'autobiographie (L'Arabe du futur).

L'Arabe du futur et Les Cahiers d'Esther, deux séries BD au succès incontesté

L'Arabe du futur est une série best-seller en six tomes, écrite et dessinée par Riad Sattouf. Sous-titrée « Une jeunesse au Moyen-Orient », elle raconte l'enfance et l'adolescence de l'auteur, fils aîné d'une mère française et d'un père syrien. L'histoire nous mène de la Libye du colonel Kadhafi à la Syrie d'Hafez Al-Assad en passant par la Bretagne, de Rennes au cap Fréhel. Depuis la sortie du premier tome, en 2014, l'Arabe du Futur s'est vendu à 2 millions d'exemplaires en France et a été traduit en 22 langues.

Depuis 2016, Riad Sattouf s'entretient régulièrement avec une jeune fille qui a accepté de parler avec lui de son quotidien.

Le dessinateur et auteur recueille les anecdotes et les événements pour les transcrire en BD dans la série Les Cahiers d'Esther et ainsi connaître ces enfants que l'on voit parfois grandir trop vite. C'est la voix du dialogue entre générations.

Chaque tome des Cahiers d'Esther, consacré à une année scolaire de la vie d'Esther, chronique de notre société à travers les yeux d'une enfant depuis ses 10 ans.

Riad Sattouf a publié les tomes 5 de ses deux best-sellers en 2020.

ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT AU PUBLIC DANS LE RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE IMPOSÉ

Exposition « Riad Sattouf » - jusqu'au 31 janvier 2021

Galerie photo de la Fnac Ternes

26/30 Avenue des Ternes, 75017 Paris

Ouverture du lundi au samedi, de 10h à 20h et dimanche, de 11h à 19h

CONTACTS PRESSE :