Fnac Darty : La Fnac bouscule les codes de l'expérience client avec son premier livestream de présentation produit !

Alerte presse - 30 septembre 2020

LA FNAC BOUSCULE LES CODES DE L'EXPÉRIENCE CLIENT AVEC

SON PREMIER LIVESTREAM DE PRÉSENTATION PRODUIT !

En collaboration avec Microsoft et à l'occasion de l'arrivée des nouvelles Xbox Series X

et Series S, la Fnac innove et organise une présentation de produits

en livestream sur Fnac.com.

Véritable phénomène en Asie et aux USA, le livestream de présentation produit permet de mêler conseils, entertainment et achat. Précurseur de tendances, la Fnac innove à nouveau en lançant, en France, la première expérience de ce type. Le rendez-vousest donné aux clients ce vendredi 2 octobre dès 21h sur Fnac.com.

Cette présentation produit pensée comme un show sera animée par l'influenceur journaliste Sébastien Abdelhamid et sera consacrée aux nouvelles consoles Xbox Series : la series X et la series S. L'occasion pour les internautes de vivre l'expérience de marque à distance et de découvrir les nouveaux produits Xbox de manière ludique et interactive !

L'événement permettra également d'en apprendre plus sur les services et accessoires Xbox, avec notamment l'explication du contenu de la formule d'abonnement Xbox GAME PASS.

"Si la pratique du livestream est devenue une norme aux USA et en Chine, cette ten dance reste encore très timide en Europe et plus particulièrement en France. Cette première expérience avec Microsoft est donc une vraie révolution et va permettre de valoriser les consoles de nouvelle génération Xbox de manière attractive. Ce type d'événement joue un rôle important dans la découverte du produit et s'avère être une option à privilégier dans le parcours d'achat des consommateurs lorsqu'ils recherchent un nouveau produit à acheter" déclare Olivier Garcia,

Directeur Produits Fnac Darty

À propos de Fnac Darty :

Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 24 000 collaborateurs, dispose à fin 2019 d'un réseau multi-format de 880 magasins, dont 710 en France, et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et d arty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires pro forma de 7.349Mds€.