Fnac Darty : La Fnac déménage à Claye-Souilly (77) et s'agrandit

Communiqué de presse - 2 août 2021

LA FNAC DÉMÉNAGE À CLAYE-SOUILLY (77) ET S'AGRANDIT

CE MAGASIN ACCUEILLERA UN ESPACE WEFIX,

DÉDIÉ À LA RÉPARATION EXPRESS DE SMARTPHONES ET TABLETTES

La Fnac du centre commercial Les Saisons de Meaux fait peau neuve en s'installant dans la nouvelle zone commerciale dédiée aux loisirs, Shopping Promenade, à Claye-Souilly, le 30 juillet prochain. Plus grand, ce magasin proposera une offre de produits et de services plus complète, avec notamment la création d'un espace Wefix, dédié à la réparation express de smartphones et tablettes WeFix.

Dirigée par Abdoulaye Konaté, accompagné d'une équipe de 30 collaborateurs, la Fnac Claye-Souilly proposera sur près de 1500 m² une offre enrichie sur les différents univers produits et services de l'enseigne : billetterie, micro-informatique,téléphonie, photo, son, TV, livres, audio, vidéo, gaming, jeux-jouets,et mobilité urbaine.

Ce nouvel emplacement est une opportunité pour nos clients. Située dans la même zone de chalandise, à seulement quelques minutes de l'ancien magasin, la Fnac Claye-Souilly se veut être en adéquation avec les nouvelles attentes de nos clients, tant sur la partie produit que l'aspect service avec notamment l'intégration d'un espace WeFix », explique Karim Dali, directeur exploitation Fnac France.

Un espace WeFix, pour rendre ses smartphones et tablettes plus durables

Le service de réparation express de smartphones et tablettes du groupe Fnac Darty, WeFix, sera proposé dans un espace de 9m2, pour 20 marques et plus de 500 modèles. Les clients pourront également découvrir une gamme de smartphones reconditionnés directement par WeFix et garantis un an, ainsi qu'une large gamme d'accessoires. Enfin, les clients pourront bénéficier d'une solution unique créée par WeFix, XFORCE. Ce film de protection sur-mesure et auto-cicatrisant, conçu pour les écrans jusqu'à 13 pouces, permet de protéger les appareils contre les aléas du quotidien. XFORCE a d'ailleurs remporté en janvier le concours « Élu Produit de l'Année 2021 ».

Le développement du réseau WeFix permet de rapprocher les Français d'un service incontournable à l'heure où une consommation plus responsable et durable semble essentielle. Nous sommes heureux d'implanter un cinquième point de vente en Seine-et-Marne et de contribuer à la création d'emplois locaux qualifiés » déclare Édouard Menantaud, CEO de WeFix.

CONTACT PRESSE

Agence Marie-Antoinette Kenza Kanache kenza@marie-antoinette.fr - 06 35 47 82 08

