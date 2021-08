Fnac Darty : La Fnac fait sa rentrée avec une campagne publicitaire baptisée « Les Infatigables » pour promouvoir le MacBook Air d'Apple

A propos de Fnac Darty : Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose fin 2020 d'un r seau multi-format de 908 magasins, dont 741 en France, et se positionne comme le 3e acteur e-commerce en termes d'audience en France (44 millions de visites cumulées sur les sites du Groupe en moyenne chaque mois avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com). Acteur omni-canal de r f rence, Fnac Darty a r alis en 2020 un chiffre d'affaires pro forma de 7 491M€.

Du 25 août au 22 septembre, la campagne sera diffusée en ligne, via les plateformes telles que YouTube, AlloCiné ou encore les Replay TV mais également en télévision, lors des émissions phares de TF1, M6 et des chaines thématiques suivies par les étudiants (Demain nous appartient, Vendredi tout est permis, Touche pas à mon poste !, etc.). Le premier spot est prévu ce soir autour de 19h26 sur TF1, pendant « Demain nous appartient », tandis que le second sera diffusé juste avant le

Grand distributeur de Mac en France, l'enseigne Fnac profite de la rentrée pour valoriser la dernière innovation d'Apple, le nouveau MacBook Air avec la superpuissante puce Apple M1. Doté du meilleur de la technologie, il offre une autonomie exceptionnelle de 18h et une finesse et une légèreté sans pareil.

Signée par l'agence Publicis Media, la campagne met à l'honneur la Gen-Z : une cible aussi inspirante qu'exigeante, et adepte de la culture en ligne.

La Fnac dévoile sa nouvelle campagne publicitaire TV et digitale à destination des étudiants, diffusée

La campagne sera également soutenue par un affichage digital dans 40 des plus grandes agglomérations françaises et dans les magasins et la boutique en ligne Fnac.

Lien vidéo de la campagne : Les Infatigables

"La forte saisonnalité que représente cette période de rentrée scolaire est une formidable occasion pour notre enseigne Fnac de booster les ventes des solutions multimédias les plus prisées par les étudiants. De fait, nous avons souhaité mettre en avant l'innovation majeure d'Apple qu'est le MacBook Air avec la nouvelle puce M1, au travers d'une vaste campagne aussi étonnante qu'audacieuse. Celle-ci a été pensée pour connecter efficacement un produit phare et deux marques fortes à une cible des plus exigeantes. Avec cette campagne, Fnac met en lumière toute sa connaissance culturelle et son offre représentant le meilleur de la technologie, pour vivre ses passions

fond » déclare Julien Le Bescond, Directeur Marque, Medias et Contenus du groupe Fnac Darty.

Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2020 d'un réseau multi-format de 908 magasins, dont 741 en France, et se positionne comme le 3e acteur e-commerce en termes d'audience en France (44 millions de visites cumulées sur les sites du Groupe en moyenne chaque mois avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com). Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires pro forma de 7 491M€.

Léo Le Bourhis // tél. : 06 75 06 43 81 //@: leo.le.bourhis@fnacdarty.com

Julien Vermessen // tél. : 06 16 24 81 95 //@: julien.v@marie-antoinette.fr

Léo Le Bourhis // tél. : 06 75 06 43 81 //@: leo.le.bourhis@fnacdarty.com

Julien Vermessen // tél. : 06 16 24 81 95 //@: julien.v@marie-antoinette.fr

