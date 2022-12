Fnac Darty : La Fnac ouvre trois nouveaux magasins au format TRAVEL

Communiqué de presse - 07 décembre 2022

LA FNAC OUVRE TROIS NOUVEAUX MAGASINS AU FORMAT TRAVEL

AU SEIN DE L'AÉROPORT PARIS-CHARLES DE GAULLE

La Fnac renforce sa présence en zones de transports et ouvre trois nouveaux points de vente au format Travel au sein de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Ces magasins ouvriront leurs portes les 8 et 15 décembre prochains.

Ces nouveaux magasins Fnac seront opérés en partenariat avec Lagardère Travel Retail et s'étendront sur une surface de 62m2 pour le magasin Roissy T1 et de 10m2 pour les corners de Roissy 2G et 2S3. Les équipes de l'aéroport et de Buy Paris Duty Free qui animeront ces points de vente soigneront particulièrement le parcours d'achat de leurs clients grâce à un accompagnement personnalisé autour des produits et services Fnac. Les clients pourront retrouver différents univers produits de l'enseigne : téléphonie, son, micro- informatique et accessoires dédiés à la prise de vue.

Nous sommes heureux d'ouvrir ces trois nouveaux magasins au sein de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, qui offriront un large choix de produits tendances et connectés à nos futurs clients. Ces nouveaux points de vente viendront renforcer le maillage Fnac en aéroports sous-douanes parisiens et répondront aux flux liés à la reprise touristique qui s'annonce à l'approche des fêtes de fin d'année », explique Philippe Azerarak, Directeur Exploitation Franchises Fnac.

Ces magasins bénéficieront également de la politique d'adhésion de l'enseigne, les clients pouvant ainsi profiter de nombreux avantages.

Avec ces nouvelles ouvertures, la Fnac renforce sa stratégied'expansion et poursuit sa dynamique commerciale dans les gares et les aéroports à travers un concept de magasin innovant.

LA FNAC EN QUELQUES CHIFFRES

234 magasins Fnac en France (91 intégrés et 142 franchisés)

Aéroport Paris-Charles de Gaulle - Terminal 1 : 37 ème magasin Fnac au format « Fnac Travel »

*Fnac Travel Roissy 1 - Aéroport Paris-Charles de Gaulle - Aéroport Roissy Charles de Gaulle - Terminal 1 - 95700 Roissy-en-France

Ouverture du lundi au dimanche de 6h à 23h

