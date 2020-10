Fnac Darty : La Fnac ouvre une boutique éphémère “Fnac Kids” à la Fnac Ternes

Alerte presse - 21 octobre 2020

LA FNAC OUVRE UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE "FNAC KIDS"

À LA FNAC TERNES

Dès le 22 octobre, La Fnac invite parents et enfants à découvrir une sélection des

meilleurs jeux et jouets dans sa boutique éphémère "Fnac Kids", située au sein de la Fnac

Ternes à Paris.

La course au jouet s'amorce à l'approche de Noël ! À cette occasion, La Fnac ouvre un espace éphémère "Fnac Kids" en plein de cœur de Paris, conçu pour que petits et grands s'immergent dans l'ambiance féérique des fêtes de fin d'année. Cette boutique ouvrira ses portes le 22 octobre et est située au sein du magasin Fnac Ternes. Cette boutique fermera ses portes le 15 janvier 2021.

Au sein de cet espace, les clients peuvent y retrouver une sélection de nombreux produits dérivés officiels des univers Disney, Harry Potter, Funko, Lego, Barbie et tant d'autres. Cette boutique met également à l'honneur une sélection des meilleures ventes de jeux et jouets, ainsi que des nouveautés et exclusivités Fnac. De quoi concurrencer le Père Noël et ravir toute la famille et tous les budgets.

"L'ouverture de ces boutiques éphémères Fnac Kids s'inscrit dans la stratégie du groupe de proposer toujours plus de produits premium et exclusifs à nos clients, petits ou grands. Au total 30 boutiques vont ouvrir d'ici la fin de l'année dans toute la France, afin d'offrir une expérience privilégiée à nos clients et leur permettre de trouver le cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année" déclare Olivier Garcia, Directeur Produits Fnac Darty

Fnac Kids Ternes - 26/30 Avenue des Ternes - 75017 Paris

Ouvertures du lundi au Samedi de 10h à 20h et les dimanches de 11h à 19h

